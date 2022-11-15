【照顧者】照顧失智母親10年太太提離婚　台男星接手照顧才領悟：付錢不是最大

▲ 謝祖武日前在公開活動上，分享照顧失智症母親的經歷。

現年54歲的台灣男演員謝祖武，日前在公開活動上，分享照顧失智症母親的經歷。謝祖武的媽媽在10年前確診失智症，由他及家人輪流照顧；而謝祖武的妻子更因照顧壓力過大，一度向他提出離婚。謝祖武於是叫妻子回娘家居住數天，那幾天由他請假照顧媽媽，才設身處地領略照顧者的辛勞。

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據台灣媒體報道，謝祖武日前出席公開活動，分享10年以來，照顧失智症母親的心路歷程。謝祖武憶述，媽媽剛開始確診時，體力可以好到連續走過兩個捷運站，只為找死去的丈夫，記憶總是停留在以前。

而在確診後一段時間，媽媽的生活作息開始變得日夜顛倒，也總是擔心她會突然失蹤，因此只能在家中安裝攝錄機。

媽媽狀況不穩，一度令謝祖武陷入婚姻危機。謝祖武表示太太曾向他提出離婚，原因是欠缺喘息空間：

我太太提出離婚，她有什麼義務要為婆婆犧牲人生？

謝祖武憶述，媽媽確診頭半年是由家人輪流照顧，但之後照顧責任就落在他和太太身上。而由於謝祖武要工作賺錢，太太便成為了主要照顧者。當太太向他提出離婚後，他聆聽了太太的心聲，認為她最需要的是喘息空間，於是叫太太回娘家居住數天。

那幾天謝祖武請假照顧媽媽，發現到替媽媽如廁、沖涼都令他很尷尬，連買紙尿片褲，他也不清楚實際尺寸，也令他明白到「付錢不是最大，照顧者才是最大」的道理。

失智症症狀

失智症很常見，根據有關統計，全港70歲或以上長者每10名便有1名患者，85歲以上患病率更高達1/3。失智症又稱「認知障礙症」或「腦退化症」，患者在不同階段，症狀也不同，照顧的難度相對提升。

據本港醫院管理局的資料，失智症是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病。患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力也會受影響，情緒、行為及感覺等方面亦有所變化。

失智症症狀可分為以下3個階段，以下是早期（第1至2年）的症狀：

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在此階段，家人和朋友通常以為這是患者年紀漸老，正常老化的過程，因而難以察覺。

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責任編輯：羅嘉欣