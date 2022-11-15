【放寬防疫】賽馬會周日起進場毋須掃疫苗通 持有「黃碼」者可入馬場
社會 18:01 2022/11/15
本港本周四（17日）起，手持「黃碼」可以進入更多不同處所，一些室外的運動處所可以開放飲食。香港賽馬會將調整周日(20日)賽馬日入場安排，包括容許在馬場的室外範圍飲食、進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，及持有「黃碼」人士可進入馬場等。
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容許在馬場的室外範圍飲食，馬場的戶外餐飲處也會重開銷售食物及飲品
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入場人士毋須於進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，但仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼
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持有「黃碼」人士可進入馬場，以及在馬場的室外範圍飲食，惟不可進入場內堂食餐飲處所等仍須進行「主動查核」的表列處所。持有「紅碼」人士仍然禁止進入馬場
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會員及公眾人士毋須預先訂座也可進場，馬場部分室外範圍將接受即場購票
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由11月23日的周三夜賽起，運動遊樂將重臨跑馬地馬場。屆時啤酒園將全面重開，賽事之間的即場娛樂表演也全面恢復
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責任編輯：余思嵐