【放寬防疫】賽馬會周日起進場毋須掃疫苗通　持有「黃碼」者可入馬場

本港本周四（17日）起，手持「黃碼」可以進入更多不同處所，一些室外的運動處所可以開放飲食。香港賽馬會將調整周日(20日)賽馬日入場安排，包括容許在馬場的室外範圍飲食、進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，及持有「黃碼」人士可進入馬場等。

容許在馬場的室外範圍飲食，馬場的戶外餐飲處也會重開銷售食物及飲品

入場人士毋須於進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，但仍須於入場時掃描「安心出行」場所二維碼

持有「黃碼」人士可進入馬場，以及在馬場的室外範圍飲食，惟不可進入場內堂食餐飲處所等仍須進行「主動查核」的表列處所。持有「紅碼」人士仍然禁止進入馬場

會員及公眾人士毋須預先訂座也可進場，馬場部分室外範圍將接受即場購票