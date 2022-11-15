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【將軍澳交通】運輸署料將藍隧道可分流約40%將隧車流　通車翌日將加開5條新巴士線

社會 18:11 2022/11/15

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將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路即將通車。（馮漢柱攝）

將軍澳－藍田隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，此後繁忙時康城出觀塘料可省20分鐘車程。運輸署估計，新橋新路通車後可分流30％至40％將軍澳隧道車流。另外，隧道及大橋通車翌日，將有5條新增巴士線行駛新橋新道，繁忙時段連接將軍澳至大埔、荃灣西、長沙灣及油尖旺區。

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路下月11日8時起通車，運輸署助理署長（運輸項目）何永基預計，新隧新路通車後，可分流將軍澳隧道30％至40％車流量，由日出康城到觀塘市中心，料可較現時快20分鐘。

繁忙時段巴士線亦會因應項目通車增加，通車翌日（12日）起，九巴和新巴將分別開辦3條和2條新增巴士線，連接將軍澳至大埔、荃灣西、長沙灣及油尖旺區。詳見下表：

路線 終點站 服務時間
九巴96號線 康盛花園＜＞大埔工業邨（經科學園）

星期一至五早晚繁忙時間

（公眾假期除外）
九巴290E號線 將軍澳工業郣＜＞荃灣西站（經彩虹、黃大仙、葵涌）
九巴298X號線 坑口（北）＜＞長沙灣（甘泉街）（經旺角及深水埗）
新巴第790號線 清水灣半島＜＞尖沙咀（麼地道）（經佐敦）
新巴第795號線 將軍澳工業邨＜＞海達邨（深旺道）（經油麻地、旺角及美孚）

另外，運輸署擬通車2至3個月後，安排4條現時行經將軍澳隧道的巴士線，改行將藍隧道，詳見下表：

路線 終點站
九巴90號線 彩明公共運輸交匯處＜＞碩門邨
九巴296P號線 尚德＜＞荔枝角站
新巴第795X號線 清水灣半島＜＞蘇屋
新巴第798P號線 將軍澳工業邨（經市中心）＜＞大圍站

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記者：陳梓蔚

 

 

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