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【公務員】上年度2.1%公僕辭職按年急增一倍　政府：並無對運作帶來太大影響

政治 18:25 2022/11/15

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2021-22年度共有3,743名公務員辭職，較2020-21年度的1,863人，按年度計增加約1倍。（經濟日報資料圖片）

政府向立法會提交文件披露，2021-22年度有2.1%公務員辭職，較2020-21年度多約一倍。當局指，雖然近年公務員辭職數字稍為增加，但強調對政府運作無帶來太大影響。

政府在文件中表示，在2017-18至2021-22年度的5年間，公務員辭職人數佔公務員實際員額的比率，介乎0.8%至2.1%之間，辭職的原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等。

過去5個年度，公務員辭職人數逐年步增加，2021-22年度有2.1%公務員辭職，較2020-21年度多約一倍。（立法會文件）

過去5個年度，公務員辭職人數逐年步增加，公務員事務局早前曾交代相關數據，2019-20年度有1,571名公務員辭職，2020-21年度略增至1,863人，而2021-22年度共有3,743名公務員辭職，按年度計增加約1倍。

政府在文件中亦交代，在2021-22年度，公務員流失人數約為10,500人，佔實際員額約5.9%，其中退休是公務員離任的主要原因，上年度有約6,100人退休，佔實際員額約3.5%。

在填補空缺方面，當局表示，雖然按現時的退休年齡推算，自然流失率會逐漸下降，但政府會未雨綢繆，在預期的退休個案出現前， 部門會預先策劃及進行招聘工作，作出妥善的準備。

對於非退休個案，當局指，有關部門難以短時間內填補有關空缺，因此可靈活採取其他措施，包括各項延長公務員服務年期的安排，挽留具經驗並達退休年齡的公務員，以處理其特定的人力需求。

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責任編輯：胡偉明

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