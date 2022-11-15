【海外升學】徐榮送大仔寄宿學校追足球夢　赴英前接種疫苗防腦膜炎

▲ 徐榮安排大仔讀英國寄宿學校追足球夢，事前安排妥當，包括依學校規定打齊針。

本港不少父母安排子女海外升學，徐榮就是其中之一，他跟太太早有計劃安排大仔徐朗赴英升學去發展足球興趣，至2020年，大仔到一所重體育的英國寄宿學校讀書，一到暑期就會回港見家人。子女到海外升學所需準備不少，除了學校課程、住宿飲食等事宜之外，亦要留意接種疫苗，不同國家/學校都有不一樣的規定。

從兒子5歲籌備赴英讀書

藝人徐榮與太太育有15歲兒子徐朗（Karson）和7歲女兒徐心怡（包包），Karson自小有足球天份，5歲起加入傑志青訓，10歲後加入港隊，立志當職業足球員。徐榮曾向TOPick分享，見Karson自細喜愛踢波，有感英國的足球事業發展蓬勃，故此自兒子5歲開始已籌備赴英讀書，安排他入讀國際學校，打好語文根基，並接受正統足球訓練。

▲ 今年暑假，Karson回港跟徐榮父子檔出席活動。（facebook圖片）

Karson於2020年9月到英國升學，爸媽為他揀選了重體育的寄宿學校Bede's Senior School，學校正是出名培訓足球精英，該校位於英格蘭東南部Eastbourne海邊的寄宿學校，當初經徐榮的留學公司朋友介紹，一家人飛往當地參觀後敲定入讀，認為學校運動設施齊備，又能兼顧學業，加上英國南部的天氣較暖和，香港人較易適應。

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赴英前接種疫苗

英國是本港熱門升學的國家之一，而英美加及澳洲等地的衛生部均要求留學生入境前先接種不同疫苗，以符合當地的入境要求。問及Karson留學前要否需額外接種疫苗，徐榮向TOPick表示大仔在香港有接種一般小朋友需要的疫苗。的確，英國一般要求學生接受痲疹、德國痲疹、腮腺炎、白喉及破傷風等疫苗注射，而本港學生透過「香港兒童免疫接種計劃」一般早已有接種。徐榮表示Karson在赴英前有另外自費接種腦膜炎雙球菌疫苗，

過去讀書之前規定一定要打，亦問了我們的醫生，醫生說ok可以打，那就安排兒子打了先過去，有一次他放假回港打了一次加強劑，即在香港打了2支腦膜炎雙球菌疫苗。因為我們都知道英國是全球很高有腦膜炎（雙球菌感染率）的地方。

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另外得悉有海外寄宿學校額外要求學生接種其他疫苗，如HPV「人類乳頭瘤病毒」，徐榮表示兒子沒有打此針，有跟英國寄宿學校要入學前需要遞交疫苗注射記錄（針卡），只是跟學校規定，

又不會特別打多些疫苗，是根據當地國家要求，以及自己小朋友的需要而決定。

▲ Karson今年暑假返香港，長高了不少。（陳國峰攝）

另外，Karson有接種新冠疫苗，他曾向傳媒表示在英國曾染疫，但沒有不適，當他發現快速測試呈兩條線時，還致電問爸爸是否代表確診，而徐榮指Karson打齊針才出發英國，他跟妻子不太擔心。

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記者︰顏紫燕