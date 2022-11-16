【正能量】隨演員父親入片場見過偶像李小龍　訓導老師以武術扶邊緣學生入正途

▲ 退休教師高偉文少年時隨演員父親入片場，見過偶像李小龍，亦受其影響習武，當上教師後，也常以李小龍的經歷和毅力勉勵學生。

以生命影響生命，不單是老師影響學生；父母、偶像都可以影響一個人的價值取向、人生步調。高偉文，人稱高Sir，年少時因為父親有緣接觸李小龍，因此長大後，武術、數學，再加瑜伽三線發展，不單只有許多數學高足，而且當老師36年來，還以武術讓Band 3學生建立自信心，成為社會棟樑。

李小龍相信是不少人的偶像，高Sir也不例外，而且父親也是演員，更可以「近水樓台先得月」，有機會見過天王巨星。「我父親在當年《十兄弟》（1959年）這部電影，飾演飛天五的高超。我小時候跟他出入片場，所以見過李小龍。」

那麼李小龍對年紀小小的高偉文，有甚麼影響呢？「我是受李小龍的影響學詠春，中學就開始學，最初是學詠春的小念頭。」事實上，詠春對李小龍的影響也是最深遠，因為他自創的截拳道，就是以詠春為基本。

▲ 父親高超當年在《十兄弟》飾演飛天五。（圖片：被訪者提供）

訪問當天，高Sir輕易就能展現他一副好身手，包括指上壓。「我是學李小龍，但一隻手指很難。」高Sir指他練習的目的，是希望強化手指的力量，當然詠春的「標指」是可以插眼傷人，這就不是他鍛練的目標。

以武術重塑學生

他也很喜歡以李小龍的生平去指引青少年的方向。「我記得20多年前，我在學校早會的時候，就以李小龍的經歷去勉勵學生。」李小龍不是勤力學生眾所周知，但他在美國發憤讀書，考入華盛頓大學。而且練功勤力，每天7-8小時。「但有一次他弄傷尾龍骨，醫生診斷他不能再打功夫，但他竟然下定決心，自己調理，休息半年就回復正常狀態。」高Sir就最佩服他的毅力，因此希望學生也能夠效法。

▲ 高Sir退休後，每天都打15分鐘太極養生，這是太極下勢。（攝影：湯致遠）

曾經在上葵涌官立工業中學擔任訓導主任的高Sir，當了除了教數學，更加開班教跆拳道，結果改變了別人眼中的壞學生。「當年因為我做訓導主任，接觸很多曳學生，個個都話自己在葵涌區跟大佬。對付這些學生不能只是罵，要教他們，改變他們的人生。因為他們讀書唔得，但夠體力，所以我利用武術讓他們建立自信心。不少學生改邪歸正，做消防員、警察、廚師，能夠幫到他們，是很好的回憶。」

從數學學習嚴謹思維

動靜皆宜的高Sir，當年入讀中文大學主修數學及哲學，而且鋼琴造詣也有8級。「我喜歡數學是因為是最簡單的學習，只需要一枝筆、一張紙，不用做實驗，就可以隨時思考，用腦袋做實驗。」他在大學遇過不少啟蒙老師，給他的啟發是：「數學不是計算一些複雜的難題，而是培養一個人有合理的思維（logical mind）。如果世界上的人都沒有合理的思維，多角度的思考，便會出現紛亂。」因此他很欣賞數學的嚴謹，整個架構的縝密。

▲ 高Sir輕易就能展現他一副好身手，包括指上壓。（攝影：湯致遠）

對於那些對數學心存恐懼的學生，高Sir覺得：「用淺白的例子解釋，會容易明白，不能太過深奧，因為明白了才會產生興趣。」那天訪問，高Sir提到畢氏定理、提到1+1=2可以透過公理證明，恕筆者資質愚鈍，真的是聽到一頭霧水。

不過，36年教學，高Sir的高足也有不少，包括有學生得到奧林匹克數學比賽一等獎；有一位10A學生，不理會家人讀醫的期望，選擇入讀中大數學系。由於成績優異，取得尤德爵士紀念基金獎學金，去美國普林斯頓大學進修博士，回來在大學任教授。

「我教書重視學問及人品教育，因此我會講儒家思想、李小龍的奮鬥故事。見到學生有成就，我也覺得好有收穫。」高Sir說。

退休養生動靜俱備

教了36年數學，高Sir於2016年退休。「雖然退休了，仍要不斷進步，保持身體的柔軟度，希望不要衰退得太快。」其實，高Sir從年輕已開始習武，也精於瑜伽，覺得瑜伽對身體的柔軟度幫助很大。曾開班授徒，連他的中學師弟洪朝豐也是他的瑜伽學生。

話說訪問時，高Sir可以輕鬆自如地盤腿而坐，他的解釋是：「最初可能覺得辛苦，但我這樣坐了幾十年，反而覺得很舒服，可以拉直脊骨。」

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退休後，他通常是早上打15分鐘的楊家太極108式作為養生，其實都持之以恒40多年，然後練瑜伽15分鐘，間中會打下詠春。「瑜伽我很重視肩立這個動作，可以讓血回流到腦部，並且拉鬆橫隔膜。但如果不習慣的人，可能會有壓迫感。」

或許正是他勤有功的緣故，很少病痛；而他又不忘抽時間教導朋友子女的數學。「我會將數學的重點教他們，令我有滿足感，而思考數學，可以讓我的腦袋保持活躍。」高Sir的退休生活充實，無論頭腦及身體都有「運動」的機會。

記者：何小雲