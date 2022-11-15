【死因研訊】患血管瘤漢不治死因續訊　被指拒收病人廣華醫生稱憂途中心臟停頓

▲ 廣華醫院副顧問醫生黃善恒到庭作供。陳曉欣攝

67歲男子於2019年因腹部不適而被送往仁濟醫院急救，被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。死因庭今（15日）午續研訊，廣華醫院副顧問醫生指，沒有印象死者血壓曾經回升，當時相信死者會在轉院途中心臟停頓，來不及動手術。死因裁判官指，仁濟醫院一再要求接收死者，廣華醫院有否了解過死者是否情況有轉變，「依家仁濟醫院覺得你哋見死不救，你哋有冇考慮」，黃供稱當時認為死者來不及動手術。

死因庭今展開研訊，死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設2男3女陪審團。

死者在2019年3月25日晚腸胃不適，被送往仁濟醫院急症室，後被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度指死者血壓偏低而拒絕接收，死者其後被送到瑪麗醫院動手術，延至4月3日死亡。

廣華醫院副顧問醫生黃善恒供稱，當時認為死者血壓低，曾使用加強劑量的強心藥，有機會急速惡化導致轉院期間心臟停頓。

黃續指，對於仁濟醫院一方曾告知死者的血壓高於80之說法並無印象，死因裁判官質疑黃不曾紀錄血壓讀數，只紀錄了使用加強劑量強心藥，黃解釋強心藥劑量增加可反映血壓低。

死因裁判官又質疑廣華醫院是否沒有打算接收死者，黃否認，指轉送及準備手術室需時，他預期死者會惡化支撐不到，又相信死者即將心臟停頓。

死因裁判官指，仁濟醫院一再要求接收死者，廣華醫院有否了解過死者是否情況有轉變，「依家仁濟醫院覺得你哋見死不救，你哋有冇考慮」，黃表示當時認為死者來不及動手術。

至於仁濟醫院曾要求廣華醫院派員動手術，黃指當時認為仁濟醫院設備不足，在裁判官詢問下承認沒有問過仁濟醫院有何設備，純屬估計。

死因裁判官另問及，廣華醫院過往有否派員到其他醫院進行手術，黃稱印象中自指引在2015年生效以來並沒有，現時各醫院大多數沒有保存血管外科的手術設備，因此到別間醫院動手術成效不大，同意指引提及的派員治療屬名存實亡。

死者胞妹質問黃有多少把握才會決定施救，黃稱會根據經驗判斷，當時覺得「無辦法成功」，故拒收死者。家屬又質疑為何死者血壓一度回升，廣華仍然拒收。黃指死者當時仍須注射強心針，血壓仍未回穩。

聆訊明（16日）續。

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記者：陳曉欣