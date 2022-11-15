【中年好聲音】由旺角街演圓夢唱到西九　「小龍女」龍婷曾上央視被要求舞獅

▲ 「小龍女」龍婷自言沒有自信，但唱歌卻擴闊了她的人生路。（攝影：曾耀輝）

5年前仍設有行人專用區的旺角西洋菜街，有著各式街頭表演，有人視為通俗文化展現，也有人投訴為擾民嘈音。隨著行人專用區被撤銷，這些街頭歌手各散東西，而曾在這區儲落不少擁躉的女歌手龍婷，憑著不怕吃苦的鬥志，衝出旺角轉至西九及中環表演，更曾受邀上中央電視台春晚表演，近日亦成為《中年好聲音》參賽者的她，成就了一齣街頭歌手傳奇。

外號「小龍女」的龍婷，出生於遼寧省瀋陽市，在龍婷的記憶中，對唱歌的熱情是自孩提已出現。「小時候就愛坐在父親腿上唱著《甜蜜蜜》，之後又看很多香港電視劇，會跟著唱《上海灘》、《神鵰俠侶》等主題曲。」中學時本來習舞，因到中山市實習時，偶像然公園聽到陳慧嫻的《飄雪》，深受歌聲感動，毅然放棄跳舞，決定當上歌手，並常爭取機會在餐廳或喜慶宴會上演出。

難忘旺角街唱歲月

2017年她移居香港，認識了有「旺角羅文」之稱的梁志源，憑著對唱歌的熱誠，被邀請加入由街演歌手為主力的「旺角羅文歌舞團」，並開始定時在旺角西洋菜街行人專用區公開演出，並以演出鄧麗君、王菲的金曲受到注視。

▲ 在旺角西洋菜街表演的日子，龍婷最難忘街坊觀眾的熱情。（受訪者提供）

在旺角街演約一年多的時間，龍婷有過很多難忘經歷。「那時逢周日和假期便上街唱歌，每次由晚上7時唱到10時，每次都好多觀眾，由最初只有十幾人，後來有人拍片放上網，吸引到更多人來看，漸漸圍成幾個圈的人流，無論熱天或冬天都來看，更有人專誠來香港時來捧場，相當熱鬧。最記得有次下著細雨，我唱著王菲的《容易受傷的女人》，全部觀眾拿著雨傘地聽，那個畫面十分感動。」

當時西洋菜街有不少街頭演出，表演者有不少競爭，龍婷卻說她沒有理會，總之有人安排唱歌便唱。「其他人有否衝突，或有沒有人存心搞事，我都不清楚，我都是以同樣態度去演出。」

旺角行人專用區的表演因人流及聲浪，當時在社會上有所爭議，龍婷坦言作為表演者，不欲多作個人感想，惟明白到音量確會對附近居民帶來滋擾，故2018年8月後該地不再列入行人專用區，她和歌唱團都知道有各散東西的一日。「在『殺街』前最後一次演出，大家都依依不捨，因為不知將來會否再有機會唱。」

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上央視參賽摘獎

龍婷離開了「旺角羅文歌舞團」後，卻沒有忘記街演帶來的滿足感，因此自費添購表演器材，獨個兒走到中環碼頭及西九龍文化區唱歌，還得到一班支持者幫忙打理演出事宜， 2018年有製作公司看中的龍婷的表演潛力，為她在九展舉行首次個人演唱會，反應更十分理想。

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2019年龍婷參加中央廣播電視總台主辦的《星光大道比賽》，坦言本來沒有信心，但覺得既然身邊朋友都支持，想必有被人認同的地方，故就毅然答應，卻沒想到是一次刻苦的經歷。

她憶述：「電視台方面問我除唱歌外有否技能，我說沒有，他們就叫我學舞獅，並安排我提早兩星期到北京學習。從沒想過要舞獅的我，練到第二日已經因動作太激烈而拉傷肌肉，痛到不停喊，但自己性格不易放棄，因此邊喊邊學，練了4日，返到香港累得像動彈不得。」節目拍攝前，製作組問她是否有信心，龍婷堅決地答可以。「我覺得要做的事，就一定會做到，就好像唱歌，無論有甚麼打擊，我都會堅持下去。」

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結果她在節目中，先後贏得周冠軍、月冠軍，最後奪年分賽冠軍，成功晉身總決賽。「我在台上也分享，自己由一個沒有自信的人，只有一夥不怕苦的決心，就踏上唱歌這條路，因此無論甚麼年紀，只要你相信自己的夢想，就值得追下去。」

遇挫折不言放棄

由最初在旺角街頭唱歌，至即將在11月於西九戲曲中心舉行演唱會，龍婷一直不忘唱歌的初心，也不介意將來繼續做街頭表演。「我喜歡街演，因為當中可吸收很多正能量，以前歌舞團的老闆說，看街演的觀眾才是真正喜歡聽歌的人，所以無論甚麼表演場地，只要能唱我便開心。」

▲ 談到感情生活，龍婷不願多談，似乎都有她的「偶像包袱」。（曾耀輝攝）

說得流利廣東話的龍婷，當年來港也是靠看電視劇、聽歌甚至找去買餸時來學習。龍婷以過來人身份，分享她的追夢經驗。「首先自己要真正喜歡這件事，才有堅持下去的動力；另外要有耐性和不怕苦，一起步總會有挫折，好像兩年疫情，不少街演都暫停，我就為自己找其他方向和目標，如到一些老人院演出，總有一有機會便唱，漸漸就會有回報。」

自言喜歡鄧麗君、梁靜茹，龍婷亦視鄭秀文為偶像。「她現在50歲仍然十分有魅力，希望自己也能像她一直唱下去，無論甚麼年紀都在吸收和學習。」追夢不分年紀，龍婷親身為此作出示範。

記者：陳家昌

