【百周年慶】迪士尼100周年  舉行主題跑步比賽穿梭主題園區及奇妙夢想城堡拱門

▲ 為慶祝華特迪士尼公司100周年，香港迪士尼樂園舉行跑步盛事。

為慶祝華特迪士尼公司100周年，香港迪士尼樂園舉行跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K WEEKEND 2023 – AIA VITALITY 健康程式全力支持」，參加者可於2023年3月18日至19日期間，在香港迪士尼樂園度假區，以充滿個人特色的迪士尼造型參與跑步盛事。

跑步好手或新手將可由 2022 年 11 月 28 日至 2023 年1 月 6 日在官方網站報名，參加者不僅跑遍七大主題園區，更可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，盡情享受貫穿樂園多個迪士尼故事景點的跑步路線。

最新影片推介:

同時，迪士尼朋友打氣陣容已會驚喜現身為跑手打氣。而樂園亦將會捐出活動的部份收益予香港傷殘青年協會（傷青會），繼續推動多元及共融的文化，亦鼓勵殘疾人士一起參與這場奇妙的跑步盛事。

迪士尼「奇妙一百年」主題選手包今年活動選手包以迪士尼「奇妙一百年」為主題，包括樂園與官方指定服飾及鞋履贊助 SKECHERS 攜手設計的一系列賽事主題 T恤、號碼布、號碼布扣及主題口罩等，而完成賽事的選手更可獲得以閃亮白金色為主色調的獎牌，極具收藏價值。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

迪士尼朋友更首次以全新「奇妙一百年」主題服飾參與打氣陣容，例如蜘蛛俠、蟻俠與黃蜂女等超級英雄支持跑手挑戰自己的目標時間；胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女、米奇與好友穿上運動服，一同參與合家歡的「米奇與好友兒童跑」為小小跑手打氣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯︰陳珈希