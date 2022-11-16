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【黃Viu煲劇平台】五大日劇上架浪漫伴觀眾　目黑蓮+吉澤亮+真榮田鄉敦+岡田將生+山田涼介齊集過冬

娛樂 13:43 2022/11/16

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黃Viu煲劇平台有新劇上架。

由「新一代日劇男神」目黑蓮、「盛世美顏」吉澤亮、真榮田鄉敦、岡田將生和山田涼介主演的多部新番日劇現已駕臨「黃Viu煲劇平台」，觀眾可飽覽五位男神的精彩演出，度過養眼而浪漫的日式冬日。

【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑

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木村接班人：目黑蓮
年僅25歲的人氣男團Snow Man成員目黑蓮憑藉185cm的模特身材、過人的高冷氣質，成為時尚雜誌和廣告客戶的寵兒；過去曾有雜誌在官網宣布由他擔任封面人物，豈料5秒內隨即造成網站癱瘓。

近年他亦跨界演出劇集，還被日本媒體譽為「木村拓哉接班人」，前途無可限量。

由他主演的秋季催淚日劇《silent》已上架，該劇不但在日本當地造成哄動，還在亞洲地區掀起一陣「日式純愛」煲劇熱潮，令日劇重新回到觀眾的視線之中。

國寶級美男：吉澤亮
能夠同時擁有「撕漫男」和「演技派」的稱號，非日本演員吉澤亮莫屬。

吉澤亮早於2009年以15歲之齡參加「Amuse全國選拔會」後成功出道，其後亦憑著「撕漫」外型接演了不少漫改作品；2018年他更獲選「國寶級美男」冠軍，成為國民公認的「盛世美顏」。

去年他首度主演大河劇《直衝青天》，不但榮升收視保證，更勇奪最佳男主角和新人獎等多個獎項，演技備受肯定。

現年28歲的他近日首度主演月九劇《PICU小兒集中治療室》，劇中多場喊戲更被網民大讚感人至深，還沒追劇的觀眾可免費收看。

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超級星二代：真榮田鄉敦
父親千葉真一是國際級動作巨星、哥哥新田真劍佑成功進軍海外，令「星二代」真榮田鄉敦甫入行便收獲高人氣。

出道短短三年，真榮田鄉敦便攜手「千年一遇美少女」橋本環奈主演恐怖電影；又夥拍長澤雅美和鈴木亮平擔正《ELPIS―希望、或是災難—》，劇中飾演新人導演岸本拓朗的他將成為落泊主播淺川惠那（長澤雅美飾）的得力助手，追查冤案真相。

邁向國際：岡田將生
現年33歲的岡田將生是輕熟男代表，出道16年的他多年來參演了不少人氣作品，卻始終未能躋身一線；直至去年主演的《Drive My Car》贏得奧斯卡最佳國際影片，他也因此水漲船高、揚名國際，其後更受邀到韓國拍攝新片，可謂苦盡甘來。

由他主演的《The Travel Nurse》以11.9%收視成為今季最佳首播日劇，劇中飾演傲嬌毒舌的旅行護士那須田步其實藏著一副熱心腸，令人期待岡田演繹的反差萌。

演技大挑戰：山田涼介
現年29歲的山田涼介他早於2007年作為Hey! Say! JUMP成員出道，過去不但曾經扮演第四代金田一而廣為人知，近年亦先後以電影《解憂雜貨店》、《鋼之鍊金術師》走進大眾眼簾。

山田涼介擁有一張令人稱羨的娃娃臉，所以不時扮演學生角色；但是他在《為親愛的我致上殺意》飾演的大學生卻是「升呢版」，因為「浦島英司」具有雙重人格，堪稱是他入行以來的演技大挑戰，也被視作「轉大人」的作品。

由目黑蓮主演的《silent》、吉澤亮《PICU 小兒集中治療室》、真榮田鄉敦《ELPIS―希望、或是災難—》、岡田將生《The Travel Nurse》和山田涼介《為親愛的我致上殺意》已上架，觀眾可以免費緊貼秋季日劇的最新進度，一網打盡五位大勢男神的精彩演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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