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【一人一花】蜆肉秋海棠5大種植貼士　不怕提早枯萎撲花苗「交功課」

幼稚園 19:34 2022/11/15

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「一人一花計劃」蜆肉秋海棠5大種植貼士。

由康文署主辦的「一人一花」計劃，目的是培養學生的種植興趣，今年向參加的小學及幼稚園學生派發蜆肉秋海棠花苗。近年不少家長因花苗提早枯萎，而自行另購新苗以便「交功課」。康文署特別拍攝影片，由高級園藝導師示範如何種植蜆肉秋海棠，當中包括5大種植貼士，家長可以參考一下。

蜆肉秋海棠又名四季秋海棠，屬秋海棠科。它的特徵是有肉質莖，莖有綠色、綠色；有肉質葉，葉形有圓形或心形，而葉片有臘質光澤綠色，葉底有紅色。至於花色則有紅色、粉紅色及白色的品種，幾乎全年都開花。

至於花苗的上盆工具，包括花盆、底碟、花壺或噴壺、花釗、培植土（科學泥）及肥料。

最新影片︰

5大種植貼士

貼士1︰選擇比泥膽大一倍的花盆

使用比泥膽大一倍的花盆，先量度小苗原有的泥膽高度，將小苗的泥面種在花盆的水位線上，在花盆底加入培植土及肥料。植物的根部向下和四周生長，加泥時加入肥料，讓養分慢慢釋放，令根吸收，最好使用「緩解肥」。

貼士2︰正確上盆及放置培植土肥料

先在花盆內放一層培植土，再放肥料，接著放培植土。然後將小苗上盆，種在花盆中間，將培植土填滿周圍空間，用手指輕輕在盆邊按壓一下，但不要壓實泥土。

施肥的分量和用法要根據包裝的標籤，如不確定可減少施肥分量，因濃度過高的肥料會抽走植物根部的水分，令植物枯萎。

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貼士3︰留意生長情況適時追肥換盆

如植物沒之前強壯，就可以追肥或換盆。追肥方法是在花盆邊周圍挖窿，再放入肥料，之後用泥土掩蓋，便可以增加泥土內的養分。當植物根部露出泥面，泥土不足夠根部生長，加上泥面上枝葉過度茂盛，形成「頭重腳輕」的現象，就需要換盆了。換盆與上盆方法差不多。

貼士4︰按時淋水修剪

用花壺在花盆邊慢慢淋水，讓土壤吸收水分再淋水，直至看到底碟出水便可停止。等待1至2小時，培植土吸透水，便可將底碟多餘的水倒去。當看到小苗有花，要將花全部摘走，以免影響植物生長。當小苗生長至約15至20厘米高時，就可以進行「摘心」，將最頂的2至4片葉剪走或摘走，以刺激植物生更多分枝，將來便會開更多花。

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貼士5︰上盆初避免太陽直曬

剛上盆的植物不宜被猛烈的太陽直曬，要放在遮蔭的地方，種植一星期左右，之後就可以放在陽光充足的地方繼續栽種。

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責任編輯︰王明芳

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