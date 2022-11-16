【美國升學】NBA狂迷兒子棄英讀法律赴美修商科　童愛玲開明教仔尋學習動力

家長考慮送孩子海外升學時，首要考慮必然是學術，運動其次。53歲靚媽童愛玲（Eileen）的兒子王子毅讀完兩年英國寄宿學校後，卻因運動驅使他放棄留英讀法律，改到美國升讀大學商科。身高6呎2的他是NBA狂迷，在英國難以找到籃球樂趣，赴美後終能盡情追逐NBA狂熱！

「我剛從美國為兒子打點開學後回來。」Eileen趕及為ViuTV劇集《季前賽》宣傳，久面未露的她飾演「孝媽」一角，拋棄了兒子高家孝（姜濤飾）和老闆仔（黃梓樂飾），看得觀眾咬牙切齒，幸好一眾姜糖（姜濤粉絲暱稱）明白事理，只是劇情所需。

▲ 童愛玲多年來把家庭和兒子放在第一位。（湯致遠攝）

一家三口24小時圍繞NBA

外表溫柔的Eileen原來對籃球相當熟悉，與劇集導演袁劍偉皆看同一年代的NBA球星，「我們做戲劇班同學時都是講演戲多，到拍戲傾開才知道大家都喜歡籃球，我們喜歡的球員都很相似，例如Magic Johnson、「小鳥」布特（Larry Bird），但我最愛的是奧尼爾（Shaquille O'Neal）。」

她讚揚劇中兒子姜濤與真實兒子王子毅都好波，但兩人打的位置不同。她笑言自己雖然沒有落場打波，但她由兒子7歲學打籃球開始，她就做跟得媽媽直至他16歲，每星期看他練波3日，星期六看他比賽。

子毅愛上籃球或多或少受台灣商人爸爸王敦民影響，多年來一家三口24小時的生活都圍繞著NBA。「在NBA球季時一家三口不斷睇波，非球季時三人也繼續講波，我們更會到美國現場睇波，氣氛好正！」

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英國選校之旅8天參觀7校

童愛玲早於90年代初來港發展，落地生根，兒子在香港長大，一直就讀德瑞國際學校，喜歡與同學打籃球。由於德瑞只提供IB預科課程，Eileen有感兒子不適合讀IB，數理成績普通，故建議兒子完成IGCSE會考後，轉去英國升學讀A-Level高級程度考試課程，卻遭兒子拒絕，Eileen認真分析讀IB與A-Level的好與壞。

德瑞最後兩年讀IB六科，比重都高，數理科會拉低他的整體成績，變相升大學變得不太暢順。我兒子是一個文人，要他讀數理科目會讀得好辛苦。而A-Level是好深入去讀某一科，他亦可以選擇喜歡的科目，例如地理、商科、德文，不必理會數理科，所以他會有較大讀書動力。

為了不做後悔的決定，Eileen為兒子安排了一次英國選校之旅，在8日內參觀7間學校，走勻半個英國，由happy school到學術型都有，之後讓兒子自行選擇。

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選讀學術型寄宿學校學做紳士

回港後，Elieen發覺兒子的心態改變了。他最後竟選擇了學術型的寄宿學校Shrewsbury School，是位於伯明翰與曼城之間一個小鎮。學校環境優美，他希望能升讀一流大學，從此時他開始發奮讀書，終不負所望順利赴英升學。

Elieen喜歡英國教育比較嚴謹，能教導孩子如何學習做一個紳士，「我覺得小朋友應該有較規範的生活，在這間學校他星期一至六都要上學，校服是穿西裝打領呔，星期日也要穿西裝打領呔上教堂。」

▲ 自從兒子往海外升學後，童愛玲有更多MeTime可以復出拍戲。（湯致遠攝）

英國重踢波 心繫籃球生活

差不多讀完A-Level兩年課程後，子毅開口表示想讀法律，令Eileen驚覺兒子竟有如此大志，而且法律難入學，還要考多個試。子毅過五關斬六將，終獲得一所英國著名大學取錄讀法律，可是心繫美國的他，最終卻選擇轉赴美國升讀QS世界百大名校華盛頓大學（University of Washington）的商科。

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子毅向媽媽解釋，他在香港一間律師樓實習了3星期後，發覺自己並不想做一個律師，只是想在法律方面有一定基礎。他打算在美國先讀商科，畢業後才進修法律。Eileen尊重兒子的決定，心水清的媽媽認為NBA也是一大誘因。

他說在英國兩年，已了解當地文化，他想到美國體驗。我相信NBA是一大因素，他自小熱愛籃球，並已長高至6呎2，但英國以踢足球為主，他在校內總是被安排做守門員而感納悶，所以在運動上他較難融入，我知道他希望返回一個有籃球的生活。

▲ Eileen認為當孩子長大成人後，要放手讓子女自由選擇，他們才有動力向上。（湯致遠攝）

Eileen坦言仔大仔世界，她只寄望兒子入讀一間不錯的學校、將來有份好工、做人開心就夠。故自他到英國升學後，她就放手讓兒子自主生活，決定自己的未來，她唯一要求兒子向上望。

人總要向上游，沒有理由找一間比較差的學校。他現在的夢想是升讀一間更著名的學校，反而到我擔心他給予自己太大壓力。去到他這個年紀，媽媽要讓子女自由選擇，才有動力向上，自己走自己選擇的路。

童愛玲專訪（上）︰

【季前賽】53歲童愛玲復出演單親媽拋棄兒子 被姜濤一個眼神牽動落淚︰我好內疚

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記者︰林綺玲

服裝︰Brooks Brothers@ifc

化妝︰Synni Tam@private i

髮型︰Henry Ho@M.i Salon

場地︰置地文華東方酒店