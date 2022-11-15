【國安教育】教育局首推英文科國安教材　初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家

▲ 教育局推出3份簡報，建議初中英文課堂上觀看太空、節日及科研等主題影片，以加深認識國家。（教育局簡報截圖）

國家安全教育陸續滲入中小學各科，教育局最新推出3份初中英文科國安教育簡報（PPT），並鼓勵學校採用，以加深學生了解國家和國家安全。3份簡報主題分別為中秋節、中國太空探索及中國科學家屠呦呦，建議學生在英文堂上看相關影片及文章，包括認識中國探月成就，並反思「香港年輕人如何為國家太空探索貢獻力量」等。

教育局去年推出國安教育課程框架，包括15科課程框架，英文科則未設獨立框架。教育局今日（15日）向學校發通函，稱為配合初中英語課堂推行國安教育，教育局課程發展處製作3份適用於本地中學的教學簡報，涉及文化、太空及科技安全等國安領域，鼓勵學校用作豐富學生英語學習經歷，並加深對國家和國家安全的了解，建議學校按學生需要和能力調整，以照顧學習多樣性。

局方建議教師分別安排學生觀看3條影片，全部由全國政協副主席、前特首董建華旗下思考香港基金會創辦的「The China Current」教育頻道製作；並閱讀國家航天局及中國日報等機構發布相關文章。

中國太空探索主題簡報教授中國探月工程發展、成就及計劃等，讓學生認識中國探月計劃不同階段名稱、成就及最新項目的目標等，簡報最後設多條反思問題，例如「有哪些方式可有效提高人們對太空安全的認識和意識？」、「香港年輕人如何為國家太空探索貢獻力量？」及「太空安全與其他國家安全領域（如國土安全及軍事安全等）有何關係？」

中秋節主題簡報教授中國傳統節日歷史與文化，並加強中華傳統文化學習活動以提升文化實力和競爭力等，要求學生觀看資料後，回答中秋節由來及現今人們如何慶祝中秋等，最後問及學生「如何協助保育中國傳統節日，以維護文化安全？」

另一份簡報則教授中國首名科技領域諾貝爾獎得主屠呦呦的科研突破及影響等，以「4W」問題讓學生認識屠呦呦，並為1940至2020年代間「中國為抵抗瘧疾付出的努力」填上正確時序，學生在觀後感部分會被問到「屠呦呦及其科研團隊貢獻如何幫助維護我國和世界的生物／科技安全？」及「為何保障生物／科技安全對我國很重要？」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅