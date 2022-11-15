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【律師會】陳澤銘訪英鼓勵年輕人返港發展　承認示威青年未審先押不理想

政治 20:36 2022/11/15

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律師會會長陳澤銘（右二）表示，國際社會對香港有負面評論，認為律師會有責任多做解說。（林宇翔攝）

早前訪英的律師會會長陳澤銘表示，國際社會對香港有負面評論，認為律師會有責任多做解說。他又承認，2019反修例期間一些示威青年未審先押情況不理想。

陳澤銘今日與傳媒茶敘時分享早前訪英見聞，他提到，2019年反修例風波及實施港區國安法後，國際上對香港有負面評論，認為香港沒有司法獨立、「批評政府會被捕」等，陳澤銘認為外界誤解源於受疫情影響，律師會未能親身解說，外界亦只透過新聞或社交媒體接收資訊。陳澤銘說，自己並非要唱好香港，而是希望向外界解釋香港實際情況。他透露，明日會前往澳洲出席亞太法律協會週年大會，會向與會者談及香港法治情況等議題 。

陳澤銘表示，反修例期間一些示威青年未審先押情況不理想。（林宇翔攝）

陳澤銘續指，有涉及在反修例期間示威案件的年輕人未經審訊而被還押，無法保釋，陳澤銘承認做法不理想，稱曾向政府反映。陳澤銘在英國時亦和在當地大學讀法律的香港青年交流，並嘗試游說他們返港發展，「如果珍惜香港、愛香港的話，更加要回港捍衛香港法治才對。」

談及南韓七欖誤將反修例歌曲當中中國國歌播放事件，陳澤銘表示，《國歌法》並無域外權力，但香港有與其他司法管轄區進行司法互助的經驗，例如藉助國際刑警等，認為要留待政府處理。

港府推出的「共創明『Teen』計劃」得到律師會支持，律師會透露，已向政府建議超過20位律師參與計劃。

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記者：關景騰

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