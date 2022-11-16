【將軍澳交通】將藍隧道及跨灣橋開通在即　一文看清封橋、巴士線、工程等情況【多圖】

▲ 將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路12月11日通車。（馮漢柱攝）

耗資207億、逾6年時間建造的將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路，將於12月11日早上8時通車，政府推算可分流將軍澳隧道3至4成車流，早上繁忙時段由康城經將藍隧道往觀塘市中心，可較現時省最多20分鐘車程。原有將軍澳隧道同日起豁免3元收費。因應將藍隧道通車，九巴及新巴將新增5條駛經新隧道的繁忙時段路綫，來往將軍澳至大埔、荃灣和油尖旺區；預計通車後2至3個月，再有4條巴士綫改道將藍隧道。

由12月11日上午8時起，市民可經藍田交滙處駛入將藍隧道，屆時靠左綫行駛可往將軍澳市中心，靠右綫行駛可往日出康城或將軍澳工業邨。而經將藍隧道出市區，靠左綫行駛可駛入往東隧支路，靠右綫行駛則可經茶果嶺道往觀塘市中心，日後亦可接駁T2主幹路。

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運輸署助理署長（運輸項目）何永基昨預計，將藍隧道通車後，可分流將軍澳隧道3至4成車流量；同時早上繁忙時段由日出康城到觀塘市中心，可較現時縮短20分鐘車程。他指根據過去經驗，新基建項目啟用後一至兩個月，附近交通均會較繁忙，署方會持續監察情況，視需要作緊急交通協調。

翻查紀錄，今年8月將軍澳隧道最繁忙時段期間，每小時往市區車流量為3,045架次，往將軍澳車流量為3,418架次；使用率分別為約1.17和1.31，即超負荷。如將藍隧道成功分流3成車流，將隧塞車情況將獲改善。

新隧道通車亦會帶來新巴士綫，何永基指由12月12日起，九巴和新巴將新增5條巴士綫（見表），於早晚繁忙時間來往將軍澳至大埔、荃灣、長沙灣和油尖旺區。另外，有4條巴士綫擬於通車後2至3個月，由將軍澳隧道改行將藍隧道，分別是九巴的90和296P、新巴的795X和798P。

被問及將藍隧道能快速通往東隧，為何不安排過海巴士綫轉行新隧道？何永基回應指，現時將軍澳區居民過海主要依靠鐵路，區內數條過海巴士綫均客量不多，所以無意改動走綫，但如日後有需求，會再考慮改道。

而同在12月11日通車的將軍澳跨灣連接路，是本港首條人、車、單車共用的海上高架橋，土木工程拓展署東拓展處處長梁中立昨介紹橋上設計，大橋最南面是行車路，中間是單車徑，最北面則是行人路。單車徑的寬度約4米，與行車道之間會有2.5米高的屏障分隔，保障單車人士及行人安全。屏障上方為透明物料，避免阻擋兩旁景觀。單車徑啟用後，將駁通將軍澳沿海的5公里單車環線。

行人路則寬約3.5米，沿途設有3個觀景台及長凳，近海位置設有1.5米高欄桿，保障行人安全。據土木工程拓展署資料，大橋上設有射燈，日後每晚7時至9時會亮起彩色的燈光，燈光效果可按時改變。

運輸署則提醒，大橋設有強風封橋機制，如橋上風速達每小時25公里，會發出提示，但大橋可如常使用。如橋上風速達每小時40公里，會封閉行人路和單車徑，車輛需要慢駛；在8號風球期間，則有機會全橋封閉。運輸署指，據工程期間的風速監察數據，大橋上只有個別颱風吹襲情況下，錄得每小時40公里以上風速，料一年只有數日需要封閉行人路和單車徑。

造價約151億元的將軍澳-藍田隧道2016年7月動工，全長約3.8公里，由將軍澳調景嶺出發，連接東隧出口及茶果嶺道；造價約56億元的將軍澳跨灣連接路，則於2018年7月動工，連接新隧道與日出康城。

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記者：陳梓蔚