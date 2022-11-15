【投資騙案】經中介遊說購海外投資產品標榜12厘息　45人疑墮騙案涉款1,800萬元求助民建聯

民建聯接獲45名疑墮入高息投資騙案市民求助，稱有中介代理聲稱有「保本」及標榜高達12厘息的海外銀行投資產品，之後卻收不到派息，多番追討不果而懷疑受騙，涉款近1,800萬元。

民建聯社區主任何博浩表示，自去年10月底開始陸續收到多名苦主求助，稱受本地中介代理遊說投資海外銀行高回報息率產品，標榜高達12厘息，苦主初期一直相安無事，至今年5月發現收不到款項，於是多次聯絡有關公司但未獲回覆，因此懷疑受騙。

70多歲退休苦主Sam表示，2020年通過親友介紹認識中介，形容是「唔熟唔食」。他指被中介遊說將保險轉到聲稱新成立的海外銀行，並會補償其所賣保險的早提差額，因一直收到公司派息及補償，故當時未有防範，並一直加碼由20萬元加到80多萬元，但他幾個月前在購買一個聲稱達12厘的產品後便不再收到任何款項，才知道退休的血汗錢已經被騙，血本無歸。



另一苦主Paul表示，中介在2020年4月底遊說他以信用卡，分60期套現13萬現金，並將錢轉到海外銀行。中介聲稱會代歸還每月的本金及利息，完成支付60期後會給相同於借貸金額的13萬作為報酬。他先後收取了24期的派息款項，期間更增加購買了5萬為期3個月的10厘高息定期存款計劃，惟購買後中介便再無音訊，失去5萬元外更欠信用卡公司債務。



苦主陳小姐指有保險公司「經紀」向其推銷海外投資銀行的8厘高息投資計劃。她期初雖有所猶疑，但在連番引誘下最後投資5萬元，初期亦有收到公司派息款項。然而情況與上述苦主一樣，在購買限時高息產品後便再沒有收到相關款項。



社區主任何博浩形容騙局防不勝防，是次騙案僅冰山一角。他呼籲市民如懷疑所購買產品有被騙的風險，應盡快向專業人士查詢，並主動報案，以減低損失。民建聯立法會議員葛珮帆表示她過往曾經處理不同類型的騙案求助，包括旅遊會籍、虛擬貨幣、小產權房、假結婚、求職騙案等。惟是次佈局與以往不同，牽涉中介代理及聲稱有牌照的海外銀行，提供「度身訂造」的保本高息「投資計劃」，引誘受害人付款。

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