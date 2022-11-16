【國安教育】英文科國安簡報教屠呦呦及中國探月　教師擬加入外國例子平衡內容

▲ 教育局製作其中一份英文科教學簡報，以中國科學家屠呦呦為主題。（簡報截圖）

國家安全教育陸續滲入中小學各科，教育局首度為英文科製作國安教材，3份初中適用英文科簡報，分別以中秋節、中國太空探索及中國科學家屠呦呦為題，以加深學生了解國家和國家安全，有教師指部分反思問題涉及價值觀，會考起英文弱的學生，教學時會加入以往採用的外國太空人及科學家例子，以平衡內容。

教育局目前未為英文科設立獨立國安教育課程框架。教育局昨（15日）發通函表示，為配合初中英語課堂推行國安教育，製作3份簡報，涉及文化、太空及科技安全等國安領域，鼓勵教師安排學生觀看3條影片，全部由前特首董建華旗下思考香港基金會創辦「The China Current」教育頻道製作；並閱讀國家航天局及中國日報等機構發布文章。其中太空探索簡報教授中國探月工程發展、成就及計劃等，設多條反思問題，例如「香港年輕人如何為國家太空探索貢獻力量？」，以及「太空安全與其他國家安全領域（如國土及軍事安全等）有何關係？」等。

【國安教育】教育局首推英文科國安教材 初中生認識中國探月成就及反思貢獻國家 詳情即看：【下一頁】

張祝珊英文中學英文教師孫錫欣表示，至今未收到當局發布英文科國安框架，她形容簡報貼近課堂流程，有助教學，部分問題涉及批判思維，問及中國生物安全、科技安全概念，學生須掌握生字，甚至涉及中史等跨科知識才可作答，改用英文教授或有助學生探索更多知識及提升英文水平。

她亦說，以往教相關課題，會加入「最大路」的外國太空人及科學家例子，故採用局方國安教材同時，她亦會保留相關外國例子，以平衡內容。至於中秋節主題簡報課題不太深，跟以往教導學生尊重不同國家文化價值的課題一樣，她形容是「出得幾好」。

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記者：馮琪雅