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【播錯國歌】亞洲欖總承認沒交中國國歌予韓欖總　與港欖總球員等無關

政治 22:52 2022/11/15

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南韓七欖賽主辦方亞洲橄欖球總會承認，並沒有把香港欖球總會提交的中國國歌交予韓國欖總。（資料圖片）

亞洲七人欖球系列賽南韓站誤將反修例歌曲當中國國歌播放，香港欖球總會表明，未來若再遇同類事件，港隊會即時退賽；並強調，上月已獲亞洲橄欖球總會確認，賽事將播放中國國歌，有對話紀錄為證。

亞洲欖總舉行網上記者會，承認沒有把香港欖總提交的中國國歌交予韓國欖總，強調事件與香港欖總任何球員或教練等無關，又稱香港警方並未接觸他們，只接觸了香港欖總。

亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen表示，「亞洲欖總沒有給韓國欖總任何檔案。是由於韓國欖總有這個歌曲檔案，根據7月時，是播放正確的國歌。」又表示，錯播國歌的員工為實習生，與該人溝通過後，不認為對方別有用心，只是單純的人為錯誤。

南韓媒體引述韓國欖總公關代表稱，未能取得港隊提交的國歌，職員於是在網上搜尋，並下載了搜尋結果置頂的錯誤歌曲。

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責任編輯：關景騰

 

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