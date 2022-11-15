【強制檢測】53處納強檢　海怡半島、將軍澳豪庭、荃灣海濱花園、環宇海灣、馬鞍山天宇海、東涌藍天海岸上榜【附名單】

▲ 53處納強檢，海怡半島、將軍澳豪庭、荃灣海濱花園、環宇海灣、馬鞍山天宇海、東涌藍天海岸上榜。陳靜儀攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月9日至11月15日期間，曾身處53個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月16日或11月17日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 九龍城德朗邨德瑤樓

2. 將軍澳寶林邨寶寧樓

3. 觀塘安泰邨明泰樓

4. 葵涌麗瑤邨樂瑤樓

5. 深水埗榮昌邨榮傑樓

6. 鴨脷洲海怡半島怡美閣

7. 柴灣富怡花園 2 座

8. 荔枝角美孚新邨 2 期吉利徑 5-7 號

9. 荃灣海濱花園海姸閣

10. 將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

11. 東涌藍天海岸 1 座

12. 大埔大埔廣場宜德閣

13. 新蒲崗采頤花園 10 座

14. 東涌逸東一邨至逸樓

15. 葵涌葵康苑葵明閣

16. 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

17. 東涌裕東苑新東閣

18. 荃灣環宇海灣 8 座

19. 沙田濱景花園 5 座

20. 沙田穗禾苑豐裕閣

21. 大埔大埔廣場宜盛閣

22. 青衣海欣花園 6 座

23. 油塘高俊苑俊匯閣

24. 北角丹拿花園 4 座

25. 荃灣荃景花園 6 座

26. 牛頭角樂雅苑雅逸閣

27. 荃灣綠楊新邨 H 座

28. 茶果嶺麗港城 34 座

29. 荃灣荃灣廣場 2 座

30. 油麻地御金‧國峯 1 座

31. 黃大仙怡庭居 2 座

32. 旺角塘尾道 27-41 號百勝大廈

33. 深水埗樂年花園 2 座

34. 半山區干德道20號君德閣

35. 北角英皇道68號建康花園

36. 沙田愉景花園 B 座

37. 屯門恒豐園 2 座

38. 西灣河耀興道88號星灣峰

39. 大埔太和中心 2 座

40. 銅鑼灣駱克大廈 A 座

41. 沙田好運中心竹林閣

42. 柴灣杏花邨 23 座

43. 元朗朗屏 8 號 5 座

44. 土瓜灣欣榮花園 5 座

45. 沙田沙田中心廣寧大廈

46. 元朗新元朗中心 3 座

47. 屯門兆康苑兆傑閣

48. 元朗雍翠豪園 2 座

49. 馬鞍山曉峯灣畔 3 座



污水樣本檢測呈陽性的地點

1. 東涌裕泰苑裕瑛閣

2. 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

3. 大埔大埔中心 14 座

4. 馬鞍山天宇海 1A、1B、2A、2B、3A 及 3B 座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李志強