【世界盃2022】卡樂B3款新口味薯片做睇波零食　購物滿45元可參加抽獎【內附詳情】

▲ 卡樂B新推出的茄汁味薯片、蜜糖烤雞翼味薯片及蜂蜜牛油味薯片激量裝淨重量192 克，由香港工場新鮮生產，讓大家品嚐到最新鮮的薯片。(卡樂B提供)

萬眾期待的世界盃即將開鑼，足球熱潮席捲全港。卡樂B推出「睇波零食三甲」，包括全新茄汁味薯片、蜜糖烤雞翼味薯片以及蜂蜜牛油味薯片，讓一眾球迷一邊睇波，一邊享受香脆滋味，為心愛隊伍吶喊歡呼。

全新推出之「茄汁味薯片」，入口散發香濃而酸甜的茄汁味，配上新鮮的馬鈴薯製成的香脆薯片，層次豐富又開胃惹味，保證大家一塊又一塊吃不停口。

另一推介「蜜糖烤雞翼味薯片」則將港人BBQ 至愛的蜜糖烤雞翼幻化成薯片，必定讓您吃出啖啖驚喜。薯片的甜、烤味道於舌尖上散發出來，除了香甜濃稠的蜜糖滋味外，細嚐之下更散發出陣陣燒烤煙燻香氣，獨特口味一試難忘。

至於自推出即成為大熱的「蜂蜜牛油味薯片」亦特別推出激量裝，最適合三五知己開心聚會時享用！甜絲絲的蜜糖味配上濃郁的牛油香氣，襯以清新的洋芫荽以及意大利軟芝士的點綴，每一口均充滿香甜的蜜糖味，後勁更有芝士的鹹香，口感層次分明，

必定回味無窮。

為了延續這股足球熱潮，卡樂B更推出「足球熱．幾點都要有卡樂B」大抽獎。由即日起至12 月22 日，於任何商戶購買卡樂B產品滿45元（以單一發票及折實價計算），以WhatsApp 發送清晰的收據相片、姓名及香港身份證號碼首4 個數字到6339 9373，即有機會贏取豐富獎品。而於指定日期購買及登記更可獲得3 倍抽獎機會，各位足球迷切勿錯過！

▲ 蜜糖烤雞翼味薯片及蜂蜜牛油味薯片，香脆可口，球迷一定喜歡。(卡樂B提供)

產品已於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片及足球狂迷必搶。

記者：招美寶

