【MIRROR成員】姜濤完成腳傷手術　騷病床照報平安：希望早點好起來見大家

▲ 姜濤沒事了！

MIRROR成員姜濤日前在 《903 AllStar 籃球賽》籃球賽四節比賽時受傷，現場所見他衝前攔截對方時，與對方球員碰撞，姜濤滾落地扭傷右膝蓋。

當時姜濤抱住膝蓋狀甚痛苦，即時由聖約翰救傷隊為其包紮，現場並用黑布圍住他。經包紮後，姜濤由隊友扶起坐上輪椅，即時離場送院。

事後姜濤在網上透露姜濤做了詳細檢查及安排做手術的時間，又承諾會努力康復。

【MIRROR成員】回應《903 AllStar 籃球賽》受傷 姜濤排期做手術：會努力康復

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完成手術報平安

昨晚（11月15日）姜濤在社交網貼手術後在病床休息相向大家報平安：「順利結束了，感謝上天，希望早點好起來見大家。」

相中見他仍在醫院，右腳戴了腳架支撐，手背打了吊針，雖然他用薄被遮面，但似乎精神不錯仍舉起V字手勢，另一張相則見他戴上口罩閉目休息。

一班好兄弟如Edan（呂爵安）﹑Jeremy（李駿傑）﹑Ian （陳卓賢）及肥仔梁業等亦有留言祝他早日康復。

▲ 姜濤完成手術報平安。

曾斷過十字韌帶

其實過去姜濤右腳曾斷過十字韌帶，由於他怕休養時間長，一直未接受手術，讓姜糖擔心他今次傷及舊患，但現在姜濤順利完成手術，相信一班姜糖可以放心了。

另外,姜濤原定11月18日演出「樂在維港」HKGNA音樂節，同場還有格林美獎得主、韓國女高音曹秀美，剛完成手術的姜濤，現未知能否如期演出。

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