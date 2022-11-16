【刷單騙案】52歲男墮刷單陷阱　損失9萬元

▲ 52歲男墮刷單陷阱，損失9萬元。（資料圖片）

警方昨日（15日）晚上約10時接獲一名52歲本地男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。

初步調查顯示，騙徒指示受害人分5次將約9萬元存入至對方指定的一個本地銀行戶口以作平台購物之用，唯至今從來沒有收到回佣，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18 222」。

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記者：黃穎津