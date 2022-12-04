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【育兒心得】兒子未滿一歲媽媽買文字圖書 建立閱讀興趣不執着認字

親子 11:52 2022/12/04

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

建立閱讀興趣更重要，不要執着認字。

坐在嬰兒椅上有一個正在牙牙學語、以𠵱𠵱哦哦代替語言的小男孩，正拉扯着媽媽的長袖，向媽媽討要她手上的圖書。

男孩一家三口坐在離我們的不遠處。媽媽坐下來沒多久便從膠袋裏拿出一本圖書，跟丈夫說︰「這本有8折，不過要待他大些才懂得看。」

她沒有理睬正拉着她的衣袖、想看看媽媽手上的是甚麼的兒子，然後她再說︰「不單有文字，還有很多圖畫。」

那個小男孩仍然是個嬰兒，還未懂說話，當然也不懂得看文字，但當他對身邊的事物感興趣和好奇，為人父母的便可以用簡單的語言或身體語言解說一番。那一刻小男孩對媽媽手上拿着的那本圖書感興趣，媽媽大可以把圖書放到孩子面前，讓他看個究竟。

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翻翻圖書，告訴他那是一本故事書之後，便可簡單介紹封面圖畫的意思，這一來可滿足孩子對媽媽手上東西的好奇心，也可以引導孩子對看故事書的興趣。父母先由圖畫入手，並不需要孩子明白艱深的文字，要放下那要孩子明白字詞才讓他閱讀的心態，因為單單用圖畫，也可以跟孩子「閱讀」圖書的。

在等候食物上枱之時，在小孩無所事事之際，那本圖書其實是與孩子打發時間的最佳物品，可惜她跟丈夫介紹完後，便把它收起，放回膠袋裏。

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全文刊於《晴報》，原題為建立閱讀興趣更重要 不執着認字 從圖畫開始

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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