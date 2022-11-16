【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來

▲ 美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選。（香港中通社圖片 ）

在美國當地時間11月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）宣布競逐參選2024年總統大選。

他早前已向聯邦選舉委員會正式提交文件，確認候選人資格。他早前向支持者發表演說時宣稱：「美國將再次強大起來。」

據了解，特朗普在2017年至2021年間擔任第45任美國總統，在2020年總統大選中，現任總統拜登在全國普選票數上以8,130萬張（51.3%）對7,420萬張（46.8%）領先特朗普。特朗普曾在未提供確切證據的情況下，多次聲稱選舉存在舞弊，並提出50多起訴訟，但大部分被法院駁回。

不少網民對特朗普宣布參選表示驚訝：

點票機又要出動

民主黨一定最開心

Trump都幾硬頸

點解共和黨唔派其他人選？

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記者：黃穎津