【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動

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亞洲欖總舉行網上記者會，承認沒有把香港欖總提交的中國國歌交予韓國欖總，強調事件與香港欖總任何球員或教練等無關，又稱香港警方並未接觸他們，只接觸了香港欖總。港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（16日）表示，不接受不相信無心之失之說，韓國方面曾主辦亞運運等大型項目，亞洲欖球總會及韓國欖球聯盟同須負責，前者責任更大。

王敏超接受電台訪問時指，實習生去這樣做，我就不會相信。升國旗、唱國歌，這些是很嚴肅的事情，怎可能隨便在網上搜尋(下載)呢？一定要有隊伍代表核實過、聽過是正確的，簽名確實。(南韓)應不應該再去承接這些大型比賽？這些應該抵制、阻止他們，認為國際總會應與他們商討，或者將來暫停他們一段時間，我們或者不派隊出賽，當然盡量不要影響運動員。

他又稱因欖球隊內有不少外籍運動員，或不知道播錯的歌曲有政治意味，或純粹以為播接錯，強調運動員是無辜，而隊內較高級的行政人員、領隊教練等，應即時向主辦方反映。南韓方面有主辦大型賽事的經驗，不明白為何今次會如此「兒戲」，認為香港方面可以向國際總會等更高層次的組織投訴，要求暫時不讓南韓舉辦這些賽事，或抵制賽事。

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責任編輯：余思嵐