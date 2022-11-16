  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 11:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動

社會 10:18 2022/11/16

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

亞洲欖總舉行網上記者會，承認沒有把香港欖總提交的中國國歌交予韓國欖總，強調事件與香港欖總任何球員或教練等無關，又稱香港警方並未接觸他們，只接觸了香港欖總。港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（16日）表示，不接受不相信無心之失之說，韓國方面曾主辦亞運運等大型項目，亞洲欖球總會及韓國欖球聯盟同須負責，前者責任更大。

王敏超接受電台訪問時指，實習生去這樣做，我就不會相信。升國旗、唱國歌，這些是很嚴肅的事情，怎可能隨便在網上搜尋(下載)呢？一定要有隊伍代表核實過、聽過是正確的，簽名確實。(南韓)應不應該再去承接這些大型比賽？這些應該抵制、阻止他們，認為國際總會應與他們商討，或者將來暫停他們一段時間，我們或者不派隊出賽，當然盡量不要影響運動員。

他又稱因欖球隊內有不少外籍運動員，或不知道播錯的歌曲有政治意味，或純粹以為播接錯，強調運動員是無辜，而隊內較高級的行政人員、領隊教練等，應即時向主辦方反映。南韓方面有主辦大型賽事的經驗，不明白為何今次會如此「兒戲」，認為香港方面可以向國際總會等更高層次的組織投訴，要求暫時不讓南韓舉辦這些賽事，或抵制賽事。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【交通意外】網傳市民四肢反綁掟出馬路　警證捱撞重創
今日 08:57
【交通意外】網傳市民四肢反綁掟出馬路　警證捱撞重創
【珍惜生命】中區奧卑利街已婚警察宿舍男警燒炭獲救　月內第3宗警員自殺
今日 09:15
【珍惜生命】中區奧卑利街已婚警察宿舍男警燒炭獲救　月內第3宗警員自殺
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元最後今日拎　第二階段千元最快下月16日領取
今日 09:44
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元最後今日拎　第二階段千元最快下月16日領取
【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來
今日 10:11
【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來

你可能感興趣

【交通意外】網傳市民四肢反綁掟出馬路　警證捱撞重創
今日 08:57
【交通意外】網傳市民四肢反綁掟出馬路　警證捱撞重創
【珍惜生命】中區奧卑利街已婚警察宿舍男警燒炭獲救　月內第3宗警員自殺
今日 09:15
【珍惜生命】中區奧卑利街已婚警察宿舍男警燒炭獲救　月內第3宗警員自殺
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元最後今日拎　第二階段千元最快下月16日領取
今日 09:44
【消費券1萬】八達通首階段尾期千元最後今日拎　第二階段千元最快下月16日領取
欖球 運動 南韓 香港 中國 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
17:53 2022/11/14
【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
【消委會】25款魚油補充劑有污染物　「楓之寶」、「Nutronic」致癌物量超歐盟標準
10:19 2022/11/15
【消委會】25款魚油補充劑有污染物　「楓之寶」、「Nutronic」致癌物量超歐盟標準
【下流上車族】曾志偉輸收視兌現承諾裸跑？　獎門人：無諗過阿驄拍完一個劇
11:35 2022/11/15
【下流上車族】曾志偉輸收視兌現承諾裸跑？　獎門人：無諗過阿驄拍完一個劇