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【新聞小花】曾著旗袍報天氣受追捧　林婷婷懂5種語言學霸履歷曝光

尖子教室 10:41 2022/11/16

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新聞小花林婷婷超強履歷曝光。

無綫新聞盛產靚女主播，其中女主播林婷婷（Jacky）就以甜美外貌成為新一代新聞小花，早前她曾穿旗袍報天氣，更引起大批網民關注和追捧。入行3年的她，除了靚樣和好身材吸引大眾視線，原來還有超強學歷，而且精通5種語言，可謂美貌與智慧並重。

現年30歲的林婷婷，2019年加入TVB新聞，最初是港聞記者，其後在明珠台擔當晚間和財經新聞記者兼主播，去年11月起開始在翡翠台報新聞及天氣。

此外，她亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其報道連續兩年獲亞太廣播聯盟Asiavision 《卓越新聞報導獎》，2022年的獲獎報道為《港大國殤之柱》，2021年則是專題故事《難民模特兒》。

林婷婷曾著旗袍報天氣。（影片截圖）

最新影片：

能操5種語言

林婷婷出生於台灣，除了精通英語、粵語及普通話，亦能操日語及初級法語。她小學及中學就讀「一條龍」資助女校嘉諾撒聖瑪利學校及嘉諾撒聖瑪利書院，嘉諾撒聖瑪利書院是油尖旺區的Band 1英中，可見林婷婷從小成績優異。

2011年中七高考後，林婷婷入讀香港中文大學英文系，並修讀教育文憑，以學業成績和綜合能力領取全額政府獎學金。畢業後當過3年中學老師，期間對香港、台灣及新加坡的教育體制進行跨境研究比較，在2018年獲得新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金。

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港大碩士畢業

為深造對跨文學、電影與其他視像媒體的研究愛好，林婷婷在去年以最高等級成績Distinction (Coursework & Dissertation)及《張美君教授紀念獎》，畢業於香港大學，獲文學及文化研究碩士學位。

過往林婷婷曾穿旗袍報天氣引起熱論，有觀眾大讚她似藝人譚凱琪，但亦有人翻出她初入行的照片，認為與現時樣子有出入，不過有網民就覺得應該是化妝及髮型改變了形象。

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早前網上亦流傳一段無綫新聞台的幕後影片，林婷婷表現非常活潑，指手劃腳地跟工作人員溝通，亦不斷整理頭髮，與平時專業的主播形象相比，實是非常可愛，俘虜一眾網民，紛紛留言「好得意」、「捉佢拍劇」。

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責任編輯︰王明芳

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