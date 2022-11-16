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【香港小姐】黃嘉雯早已眼紅師妹宋宛穎？　二人被爆台慶綵排嘈大交

娛樂 12:08 2022/11/16

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TVB台慶劇《下流上車族》在上星期播畢大結局，收視爆燈，2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）就因演「小三校長」備受注目，人氣攀升。

而Carmaney在台慶綵排時似乎上演更精彩的戲碼，就是有幕後工作人員爆料指她與2021年冠軍宋宛穎（Sabrina）當眾嘈交，火藥味甚濃！

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同為港姐都無面俾？

據知，連同Carmaney、Sabrina在內的一眾港姐出身的藝人，將會在本周六（11月19日）TVB的55周年台慶中表演歌舞以揭開序幕。

二人在兩個部份的舞蹈表演中也是站在前排位置，既要拿雨傘，又要拿著搖鼓起舞，有幕後工作人員就大爆指二人因意見不合而嘈交，最後更互不理睬對方。

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工作機會大有不同

Carmaney、Sabrina同為港姐冠軍，同樣擁有美貌與好身材，不過前者險成「失蹤港姐」，後者則是「司儀界接班人」，工作機會之不同也是觀眾顯然而見的。

Carmaney的星途較平坦，當選後被稱為「失蹤港姐」，比同屆的落選港姐蔡嘉欣演出機會還要少，故於2020年修讀寵物美容課程，有意進該行業。直到2021年出鏡率逐漸增加，參演《回歸光影頌: 曙光》、《廉政行動2022》等劇集拍攝，更被林敏驄欽點在《下流上車族》演小三，獲讚演技對答也是冠軍級。

相比次之下，身為2021年港姐冠軍的Sabrina可謂火速上位，皆因她當選後被委派做當年的台慶司儀，也是2022年北京冬奧主持之一，更先後與鄭裕玲、汪明荃主持慈善騷，也是今年台慶20位司儀之一，朝向金牌司儀之路發展。另外，未卸任時就獲安排北上拍攝為期3個月的真人騷，可見相當得寵。

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過往曾互當透明？

有指二人早有心病，她們與陳曉華出席公關界友人的生日會，Carmaney、Sabrina合照時也拒絕一起坐，全晚也像陌生人般。

在Sabrina的社交平台上，除了工作照外，她也不時與同為港姐冠軍的陳曉華外出遊玩，更攬頭攬頭地合照，感情似乎十分好。

Carmaney的社交平台上則以工作照、打卡照為主，也有與同屆港姐的聚會合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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