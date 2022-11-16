【蟎蟲入眼】8歲男童右眼視力模糊　揭感染20多條蟎蟲須移植眼角膜

▲ 8歲男童右眼視力模糊 揭感染20多條蟎蟲須移植眼角膜

視力突然模糊可能是蟎蟲作怪。內地一名8歲男童右眼突然視力模糊，檢查後發現感染20多條蟎蟲，須進行手術移植眼角膜。

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綜合內媒報道，該名男童右眼突然看不清東西，家長以為是近視，遂帶男童到醫院檢查，結果發現角膜有明顯的渾濁，瞼板腺的開口裡面有20多條蟎蟲，且角膜嚴重受損，必須接受移植手術。

家長表示，男童4歲時曾經被玩具打到過眼睛，但之後一直沒有接受檢查。醫生指，不確定男童感染的途徑，但近年兒童眼睛感染蟎蟲的病例時有發生，多是因為毛絨玩具、不乾淨床單等引發，導致蠕形蟎進入眼睛。

接受眼角膜移植手術後，男童的視力正在逐漸恢復。醫生指出，角膜病的病因複雜，如平時眼睛經常紅痛，且容易流淚，不要自行用藥，應盡早到醫院檢查。

醫生提醒，日常要注意眼緣的清潔，亦要保持家居環境清潔，定期消毒毛巾、枕巾等日常用品，洗換床單、絨毛玩具，不要在沒洗手的情況下揉眼睛。

蟎蟲知多少

蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，約0.3mm大小，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺，幾乎在所有人臉上都找得到，一般情況下對皮膚無害，除非在人體免疫力下降，蟲子數量才會增加導致發炎。

台灣皮膚科醫生黃輝鵬曾接受TOPick訪問時表示，20至60歲先天免疫力正常的人士，單次用大拇指指甲擠壓臉頰，有69%機會找到蠕形蟎蟲，平均每1cm²有7.8隻蟲。目前並無預防方法，只能勤洗臉。

蠕形蟎蟲在人類找到兩種，有物種專一性。先天免疫正常的人可以把蟲數控制在正常數量，不致發病；至於先天免疫異常或常用類固醇的人，蟎蟲或會異常增加。

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責任編輯：羅嘉欣