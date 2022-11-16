【超能使者】程可為護子心切助黃庭鋒賣樓還債　大肚劉佩玥要求陳展鵬殘酷二選一

▲ TVB劇《超能使者》的婆媳矛盾引起觀眾共鳴。

TVB劇《超能使者》昨晚（11月15日）播出的一集引起不少網民討論，網民都紛紛表示對奶奶（程可為飾）和丁淑敏（劉佩玥飾)的婆媳糾紛，以及鍾孝年（陳展鵬飾)所面對的殘酷二選一有很深的感受。

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婆媳矛盾

昨晚《超能使者》播至第12集，劇情講述鍾孝年助弟弟鍾孝添（黃庭鋒飾)還債，令懷孕中的太太丁淑敏有感不滿，認為老公被當作為人肉提款機。

其後，鍾孝添更被社團上門追債，奶奶表示會為孻仔賣樓還債，新抱問奶奶是否全家都睡在街上時，奶奶一時氣憤跟新抱說：「外人無權管我！」

丁淑敏逼老公面對殘酷二選一，在老婆與弟弟之間作出選擇，鍾孝年認為兩人都同樣重要，丁淑敏最終憤而離家。

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引起共鳴

不少網民都認為婆媳糾紛是千古難題，奶奶和新抱總是站在對立位置，未必每位奶奶都能將新抱當成是自己人，亦有很多奶奶只在新抱懷孕期間才對她呵護備至，皆因希望新抱肚內的孫子孫女能得到幸福。

當然亦有不少新抱不懂得尊重老人家，以致老爺和奶奶都成為被欺負的對象，不但在金錢上照顧新抱的生活所需，也負責做家務的部分。

雙方都懂得互相尊重才是最理想，不過當中的中間人──奶奶的兒子其實也是核心人物，偶爾作出調當的調和，不要厚此薄彼才可有個幸福和睦的家庭。

至於殘酷二選一，很多時老婆都要老公在原生家庭和自己當中作出選擇，老婆都希望自己是最重要的一位。面對兩難，老公實在是難以作出選擇，只能於日常生活中盡量令到雙方都感受到幸福，便可避免要被逼選擇其中一方。

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