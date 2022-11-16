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【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】

娛樂 19:39 2022/11/16

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TVB台慶劇《法證先鋒V》現正播中，由於《法證》系列為TVB多年來受歡迎的品牌，因此甚受注目。

今次《法證先鋒V》大換班，由新血黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝以及蔡潔主演，當中被指「翻版李佳芯」的蔡潔演專業的法醫科高級醫生范佩清，並會與劇中的洪永城有感情線。

【法證先鋒V劇透】第3集劇情預告　克男到殮房找佩清遭不明毒氣侵襲

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內外兼備

出生於廣東湛江的蔡潔長大後移居到廣州，並於暨南大學修讀導演系，為內地著名演員張鐵林的愛徒。

蔡潔於大學畢業後，赴澳洲墨爾本皇家理工大學修讀創意媒體碩士。於2012年，她參選墨爾本華裔小姐，勇奪冠軍、最上鏡小姐等7個大獎，創下了地區紀錄。

隨後，蔡潔代表墨爾本來港參加國際中華小姐競選，獲得最受傳媒歡迎佳麗，並於賽後返回澳洲完成學位。

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處女作與志偉有激情戲

蔡潔畢業後獲導演彭浩翔賞識，在2014年邀她拍電影《香港仔》飾演護士。

首次演戲的她在片中與曾志偉有不少對手戲，在戲內更全裸上陣，十分大膽，她亦憑此片獲提名第34屆香港電影金像獎最佳新演員。

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機會不絕

就是蔡潔肯搏肯捱的性格令其得到不少演出機會，先後演出逾廿多套電影，其後改簽邵氏兄弟踏入電視圈，拍攝不少邵氏兄弟和TVB劇。

日前被譽為港版《華燈初上》的《一舞傾城》釋出預告片，蔡潔將會再次擔正出演，兩部TVB重頭劇都由蔡潔出演女主角，相信蔡潔將會成為新一代的新晉花旦。

自小想入行

其實蔡潔曾受訪時表示：「我好小時已知自己會做這一行，但因為以前游水令皮膚黝黑強壯，便沒想過做幕前，於是大學時讀了幕後的課程。」

被外間認庶性格進取的她，卻笑言不會過份期望觀眾認得自己：「有時工作的化妝師也認不到我，我覺得很有趣，原來我化不同的妝就是不同的人，其實也是一個可能性。觀眾認不到我也有好處，那我收工便可以做回自己。」

不過如今機會多籮籮相信，如今觀眾對其名字絕不陌生。

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感情低調

另外，在感情方面，蔡潔的感情事一直相當低調，最為人熟知的就是在2016年曾與王宗堯有過短暫半年戀情，並在男方社交平台常放閃，更曾出席朋友生日聚會，當時感情看似相當穩定。

不過，蔡潔在一次訪問中表示因工作忙碌雙方交流變少，已經分手了，而王宗堯在一次節目中，透露蔡潔在戀愛期間失蹤，他也是在媒體報導中才得知被分手，認真耐人尋味。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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