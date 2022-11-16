  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】公屋戶走廊放單車揚言信奉「單車教」　平機會：不屬反歧視條例保障範圍

社會 16:49 2022/11/16

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

公屋戶走廊放單車揚言信奉「單車教」。

屋邨走廊不時有人擺放雜物被人聲討，不過近日一名懷疑公屋住戶，竟理直氣壯地聲稱自己信奉「單車教」，認為擺放單車與鄰居所擺放的宗教物品無異。

近日網上流傳一張告示，懷疑是由何文田愛民邨一名公屋住戶貼出，告示聲稱「本戶信奉單車教」，而單車是該戶的「宗教傳統」，定義應與鄰居的「地主」無異。

告示中亦引述《公屋租務條例》內容，振振有詞地聲稱，佔用公用地方之扣分制度，甚至充公物品並未豁免「地主」或「香爐」。該戶主又指，愛民邨公屋辦事處在移除該戶門外單車時，理應一併移除所有租戶門外有關宗教傳統之物件。

告示最後更警告，如辦事處未有對其他租戶所擺放的宗教物件「一視同仁」，會將案例提告至平等機會委員會，不排除就事件索償。

告示引起大批網民關注，不少人紛紛笑言：

如果佢成功，我將皈依信奉「儲物櫃教」

房署：我地同事係信奉「剪你單車教」，每朝都有「晨剪儀式」。

神愛世人，甚至將衪的單車賜給我們

根據屋邨管理扣分制，扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。其中「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」屬預先警告才扣分的項目，而罔顧警告而再次作出不當行為的租戶將會被扣分。

TOPick已向房屋署及平機會查詢事件。

房屋署指，愛民邨屋邨辦事處近日巡邏期間，發現有租戶在公眾走廊放置單車阻塞通道，遂按屋邨管理扣分制向其發出書面警告。如警告無效，房屋署會向有關租戶實行扣分。在公眾走廊放置雜物，不但妨礙清潔工作，更會阻塞走火通道，影響居民安全。辦事處已張貼通告，呼籲租戶齊心保持環境整潔衞生，切勿在公用地方放置雜物，否則會按扣分制處理。

平機會回覆查詢表示，在現行四條反歧視條例下，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》，受保障的特質包括殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、餵哺母乳、家庭崗位和種族。現行四條反歧視條例並不涵蓋宗教，而有關事件亦不屬於反歧視條例的保障範圍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來
今日 10:11
【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來
【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動
今日 10:18
【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動
【交通違例】打擊港島公共交通違例　31乘客未繫安全帶遭票控
今日 10:55
【交通違例】打擊港島公共交通違例　31乘客未繫安全帶遭票控
【刑事毀壞】報失的士上水撞化妝品店鐵閘　肇事司機逃去
今日 11:08
【刑事毀壞】報失的士上水撞化妝品店鐵閘　肇事司機逃去

你可能感興趣

【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來
今日 10:11
【總統大選】美國前總統特朗普宣布參選2024年總統大選　特朗普：美國將再次強大起來
【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動
今日 10:18
【播錯國歌】王敏超：不接受亞洲欖總新解釋　倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動
【交通違例】打擊港島公共交通違例　31乘客未繫安全帶遭票控
今日 10:55
【交通違例】打擊港島公共交通違例　31乘客未繫安全帶遭票控
網絡熱話 愛民邨 房屋署 單車 何文田 單車

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
17:53 2022/11/14
【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
13:52 2022/11/15
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨
12:57 2022/11/15
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨