【網絡熱話】公屋戶走廊放單車揚言信奉「單車教」　平機會：不屬反歧視條例保障範圍

▲ 公屋戶走廊放單車揚言信奉「單車教」。

屋邨走廊不時有人擺放雜物被人聲討，不過近日一名懷疑公屋住戶，竟理直氣壯地聲稱自己信奉「單車教」，認為擺放單車與鄰居所擺放的宗教物品無異。

近日網上流傳一張告示，懷疑是由何文田愛民邨一名公屋住戶貼出，告示聲稱「本戶信奉單車教」，而單車是該戶的「宗教傳統」，定義應與鄰居的「地主」無異。

告示中亦引述《公屋租務條例》內容，振振有詞地聲稱，佔用公用地方之扣分制度，甚至充公物品並未豁免「地主」或「香爐」。該戶主又指，愛民邨公屋辦事處在移除該戶門外單車時，理應一併移除所有租戶門外有關宗教傳統之物件。

告示最後更警告，如辦事處未有對其他租戶所擺放的宗教物件「一視同仁」，會將案例提告至平等機會委員會，不排除就事件索償。

告示引起大批網民關注，不少人紛紛笑言：

如果佢成功，我將皈依信奉「儲物櫃教」

房署：我地同事係信奉「剪你單車教」，每朝都有「晨剪儀式」。

神愛世人，甚至將衪的單車賜給我們

根據屋邨管理扣分制，扣分制涵蓋28項不當行為，違規者將按其行為的嚴重性被扣3、5、7或15分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。其中「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」屬預先警告才扣分的項目，而罔顧警告而再次作出不當行為的租戶將會被扣分。

TOPick已向房屋署及平機會查詢事件。

房屋署指，愛民邨屋邨辦事處近日巡邏期間，發現有租戶在公眾走廊放置單車阻塞通道，遂按屋邨管理扣分制向其發出書面警告。如警告無效，房屋署會向有關租戶實行扣分。在公眾走廊放置雜物，不但妨礙清潔工作，更會阻塞走火通道，影響居民安全。辦事處已張貼通告，呼籲租戶齊心保持環境整潔衞生，切勿在公用地方放置雜物，否則會按扣分制處理。

平機會回覆查詢表示，在現行四條反歧視條例下，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》，受保障的特質包括殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、餵哺母乳、家庭崗位和種族。現行四條反歧視條例並不涵蓋宗教，而有關事件亦不屬於反歧視條例的保障範圍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津