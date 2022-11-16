【凍齡女神】53歲張可頤晒素顏自拍展自信　轉型幕後做CEO享受人生【多圖】

▲ 53歲張可頤凍齡有術，精神狀態滿分。

現年53歲的張可頤（Maggie）近年鮮有參演拍攝，對上一次2020年拍劇並非TVB，而是倒戈演出ViuTV劇集《暖男爸爸》，與鄭中基合力主演。當時已獲網民大讚她凍齡有術，保養得宜，是美魔女之典範。雖然她已淡出幕前，但仍不時更新社交平台分享近況，與粉絲及網民保持互動。

近日張可頤在社交平台上載了兩張素顏自拍照，可見其面色紅潤，肌膚緊緻，無懼鏡頭大特寫，比起時下不能缺乏濾鏡的少女，狀態還要好。除外貌似吃了防腐外，連內裡也活得年輕，她留言寫道：

生活日常莫過於就是用最簡單方法去過認真的日子，做一個生活中最好狀態的自己，相信上天給你打造的善良本質，而本質升級又是靠生活經驗累積，相信自己，不用偽裝、不要虛假、也不必高攀、更不勉強。我不太老、也不算年輕，只是一個獨一無二的個體存在吧，你呢？ 2019年，她上載過一張僅穿運動bra top及熱褲，展示自信身材，當年以50歲之齡晒這副零贅肉身形，絕對是驚為天人。

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晉身港姐五強

張可頤早於13歲已被父母安排到英國寄宿學校讀書，後來在曼徹斯特大學（University of Manchester）修讀學位課程，回港放暑假時被導演徐克發掘演《英雄本色3夕陽之歌》，她暫停學業返港發展，期間客串TVB處境喜劇《卡拉屋企》，因此被同劇鄭敬基發掘，以PP Gals組合出過唱片，但92年因組合解散而退出娛圈。

其後在法國銀行以出市會員身份於香港期貨交易所工作，94年她在當時男友支持下參加香港小姐，以大熱姿態打入五強，且獲得「最具演藝潛質獎」。雖未能晉身三甲，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝人。

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TVB五大花旦

張可頤出道不久火速走紅，擔正多套劇集女主角，憑《神鵰俠侶》飾演「程英」一角，在電視圈愈戰愈勇，躋身為TVB「五大花旦」之一。1997年於《難兄難弟》裡演「程寶珠」一角，形神俱似，大受歡迎，2003年更憑《九五至尊》中「呂四娘」一角奪「最佳女主角」及「我最喜愛的電視角色」。

正值事業高峰期時，2005年張可頤參演內地電視劇《長恨歌》回港後，因太投入角色而患上抑鬱、甲狀腺功能亢奮，導致面容和頸部浮腫，要停工兩年休養。其後，張可頤赴澳洲靜心休養，最終走出陰霾，2009年病癒復出，2012年不再跟TVB續約，轉投王維基旗下的香港電視網絡。

▲ （Facebook圖片）

開經理人公司當CEO

可惜該台不獲政府發牌，其後主攻內地發展，演出《陸貞傳奇》、《風中奇緣》、《「北上廣」不相信眼淚》等，不過全都是配角角色。

雖然幕前產量大減，但她轉型幕後做老闆，在內地開設經理人公司「涵耀星際」升呢為CEO，提攜新人陳涵林。

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