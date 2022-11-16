【名牌開倉】法國AIGLE銅鑼灣開倉5天狂減　低至3折Duvet羽絨最抵買【內附連結】

▲ Aigle低至三折開倉，買定羽絨去旅行。

雙11剛過去，各大時裝網站趁這日子紛紛提早減價，如果大家仍然意猶未盡的說話，就一定要留意明天於銅鑼灣舉行的AIGLE開倉，有一點留意的是次開倉須要購票入場，門票只需$10，所有門票收益將全數捐贈予世界自然基金會香港分會，有得購買、又可以為大自然出一分力，絕對值錢花錢購票入場掃貨。

今次法國品牌AIGLE開倉，包括男女和童裝系列，當中有不少今個秋冬適用的羽絨外套和可防風防水的山系Gore-tex外套等，所有貨品低至3折起發售，想添置新衣準備出門旅行的朋友，可要立即上網訂票。

AIGLE BAZAAR 展銷會

日期：17-21/11（11月17日為AIGLE會員優先日）

時間：11am-8pm（11月21日閉場時間為3pm）

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地點：銅鑼灣時代廣場展銷集1座16樓

購票網站：bit.ly/3DYAunU

備註：門票每位$10，所有門票收益將全數捐贈予世界自然基金會香港分會，入場時請出示電子QR Code入場票，門票售完即止，優惠受條款及細則約束。

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記者：何偉雄