【校長專欄】指責是挫敗孩子自我形象的元兇 校長：歡迎錯誤讓孩子學懂承認犯錯

▲ 陳瑞良校長認為，讓孩子學習承認錯誤。

對於對錯，某些人有種完美主義的偏執，他們會整天在數算孩子在生活中的「錯誤」，譬如說話太快、走路太慢、做夢太多、看書太少……罄竹難書似的。撫心一問，如果孩子犯錯了，到底我們想他們隱瞞？還是坦白承認？面對新鮮的事物，我們想鼓勵他們勇於嘗試，還是寸步不離？

試問誰人沒差錯？凡事責罰先行，當然可以制止孩子的錯誤行為，得到立竿見影的效果。可是這種教育的方式也會灌輸一種「爸媽認為你就是不聽教，老師認為你就是不夠好。」的意識。久而久之，我們的指責就是挫敗他們自我形象的元兇。

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孩子害怕被苛責，便會開始掩飾錯誤，永遠不敢向我們坦白。為了逃避懲罰和責罵，他們更有可能會選擇「下一次不會給你找到錯處」。孩子害怕犯錯，又怎會有勇氣發揮好奇心去探索新事物？

一個人偶然犯上錯誤是無可厚非的事。諺語說：「不經一事，不長一智。」許多的經驗都是在碰釘子的過程中長出智慧來的。大家有沒有想過，每次的責罵只會造成損害自尊，甚至引發長期焦慮和憂鬱的負面情緒。

在成長中，小手需要大手的扶持。假如我們能夠寬恕和包容，讓孩子在擁有安全感的氣氛下說出「對不起！我錯了。」這不是更好嗎？錯誤從來不是終點，而是「下一次學習」的起點。

正如一塊抹布，只要用水清洗，就能恢復潔淨。子曰：「學而時習之，不亦說乎。」就是告訴我們，人生的學習是需要反覆練習的。他說：「不貳過」，就是教導我們要珍惜錯誤，願意為自己不當的行為負責，以錯誤為師，成為愛的恩典。

讓孩子學懂承認犯錯，歡迎錯誤，何嘗不是一種美德教育？

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