【醫學躍進】50歲鼻咽癌患者因病毀容 醫院用3D打印術助重建成功

▲ 50歲鼻咽癌患者因病毀容 醫院用3D打印術助重建成功

治療癌症的過程苦不堪言。法國一名婦女2013年確診罹患鼻咽癌，經一番治療後令她成功康復。但不幸的是，她因治療的副作用而毀容。多年來她亦想重建鼻子，惟並未成功。如今終靠3D打印技術，成功重建鼻子。

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日前，法國圖盧茲大學醫院（CHU de Toulouse）於其Facebook平台上分享病例指，醫院與比利時骨骼設備製造商Cerhum合作，成功為一名因患鼻咽癌而毀容的50歲女病患利用3D打印技術重建鼻子。

據醫院分享指，女病患於2013年被診斷出罹患鼻咽癌，萬幸的是經過放射治療及化療後，她成功「消滅」癌細胞。可是，她卻因治療副作用毀容，鼻子以及上顎組織大程度受損。

康復至今，她一直都希望能重建鼻子，但可惜多年以來仍宣告失敗。圖盧茲大學醫院的醫生Pr Dupret-Bories Agnes及Benjamin Vairel則提議可用3D打印技術為其進行鼻子重建，隨即便與Cerhum合作研發。

由於鼻子組織脆弱，令手術難度大增。成功「打印」鼻子後需要把3D打印而成的鼻子放置於病人的前臂兩個月，才可將其移入臉部。而且手術時更需以顯微鏡把鼻腔的血管重建，使其能與鼻子的血管相連，令血能順利在兩者之間互通。

圖盧茲大學醫院亦特別讚揚女患者的表現，認為她的表現亦十分好，令手術得以順利地進行。

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耳鼻喉科張弘曾提醒民眾，鼻咽癌好發於亞洲人，和基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食習慣及抽菸等有關，又分享鼻咽癌最常見4種症狀：

1. 頸部腫塊（最常見）。

2.鼻部症狀和腫瘤大小有關。可能有流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流、鼻音增加等，約有80%的鼻咽癌病人有鼻部症狀。

3.耳部症狀。約有50%患者有耳部症狀，包含耳鳴、耳悶或傳導性聽力喪失等。

4.腦神經學症狀。約有8-12%的病人因為鼻咽癌侵犯腦神經而出現腦神經學症狀，最常見為第6對腦神經受侵犯，可能導致複視。

張弘也提醒，鼻咽癌好發於中年，但有研究指出，年輕男性若罹患鼻咽癌，治療的效果及存活率有下降趨勢，必須格外留意。

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責任編輯：羅嘉欣