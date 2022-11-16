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【重男輕女】妻子誕4個女兒又懷孕　丈夫想要兒子提離婚

育兒經 12:01 2022/11/16

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帶著4個女兒去上班，賺生活費。

重男輕女這種舊有的社會觀念，在內地仍然根深柢固！內地浙江一名女子連續生了4個女兒，最近又意外懷孕，即將誕第5胎，但丈夫竟然堅決要離婚，原因是懷疑妻子今胎又生女，十分荒謬！

最新影片推介:

這名身世可憐媽媽將事件在網上公開，表示丈夫一直想要兒子，但連續4胎都生了女兒，最近又再度意外懷孕，但丈夫竟然提出離婚，還要盡快分開，原因是想要再婚，跟別的女人生兒子。

悲慘媽媽指她已經答應離婚，之後孩子全部跟媽媽，丈夫每個月要支持1000元人民幣(約1100港元)作為扶養費，即每個孩子大約200多港元。

女于指自己來自貴州的農村，目前在浙江打工養活4個女兒，平常都是帶著女兒去上班，雖然前路茫茫，但她仍積極面對：

雖然現在日子很苦，但相信只要自己努力，以後的生活一定會越來越好。

自事件公開後，網民紛紛鬧爆她的丈夫是渣男，許多人都非常憤怒，「還有人不知道生不出男孩是男人的問題？」「每個孩子的扶養費才200元？」「這什麼噁心渣男？你管不住自己下面才生不停啊！」

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責任編輯︰王明芳

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