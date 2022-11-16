【遊戲交易】警本月接44宗涉網上遊戲騙案　大學生3000元買帳戶中伏

▲ (警方圖片)

警方今日（16日）表示，近日在各大遊戲聊天室和社交平台，騙徒聲稱以低價出售或高價收購遊戲帳戶、虛擬武器等，誘使對方進入假遊戲買賣網站完成交易。由本月初至今，警方已接報44宗與網上遊戲有關的騙案，比上月大升超過一倍。

其中一宗個案涉及一名大學生，他於上周在遊戲聊天室，誤信騙徒以低價出售遊戲帳戶，游說他到假網站開戶作交易，並向他發送收款二維碼。他不虞有詐，到便利店充值3000元至該收款帳戶，對方收款後隨即失去聯絡。

有騙徒高價收購遊戲帳號，賣家在假平台開戶後，騙徒聲稱充值至賣家的平台帳戶，但當賣家要求套現，平台「客戶服務員」即以要求按金、保證金，又以帳戶號碼錯誤等藉口，要求賣家多次存入款項，已有多名賣家中招。

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責任編輯：余思嵐

