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【性侵男生】涉於校內性侵中一男生手淫口交　已婚男教師認7罪候判

社會 11:59 2022/11/16

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涉於校內性侵中一男生手淫口交，已婚男教師認6罪候判。（資料圖片）

47歲已婚中學男教師涉於校內替13歲男學生手淫及口交，事後兩人多次於不同地方互相手淫及口交，事主胞姊發現兩人WhatsApp紀錄後報警。涉案男教師今（16日）於區域法院承認7項向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為罪，法官先索取被告精神及心理等報告，被告還押至12月14日判刑。

被告彭皓峯（47歲），案發時為中學教師，今承認7項向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為罪，餘下1項相同控罪存檔法庭。控方於庭上透露，被告於2006年結婚，育有2名11及13歲女兒。

案情指，案發時事主在被告任教中學就讀，X是被告的學生。2020年11月21日，X的胞姊Y在X的電腦看見被告與X的 WhatsApp對話，發現對話內容與性有關。Y於兩天後告知X的學校，同日報警處理。

X於翌日進行錄影會面期間透露，首次事件發生時X就讀中一，時為13歲。X指某日放學後，當時他與被告在學校設計與科技室內，被告叫X坐在椅上，並在X前方跪下，隨後替X手淫及口交。X稱最初於好奇心驅使下同意進行有關行為，事後X曾向被告表達憂慮，被告答應X，如X不喜歡便不會再進行有關行為。

X又透露，被告與X相約於某星期六回校，被告當日早上駕車載X到學校，兩人在化妝間內互相擁抱接吻，被告及X互相替對方手淫及口交。

及至2020年11月22日，被告與X看電影後，駕車到科學園停車場。兩人在車內互相擁抱接吻，兩人互相替對方手淫和口交，在停車場逗留約1小時後離開。

被告於同月24日被捕，在警誡下確認他於2019年12月2日首次協助X手淫和口交。被告又指，2019年聖誕節前某日，被告與X離開學校後載X到大埔停車場，並在車內進行手淫和口交，過程約8至10分鐘。及至2020年1月某日，X在學校設計與科技室內幫被告手淫和口交，其後被告再為X口交。

被告指，2020年11月某日，被告與X一同離開學校吃午飯，被告載X到科學園停車場後，在車內互相協助對方手淫及口交，並於同月某日及同月22日，分別發生同樣事情。

法官將案件押後至12月14日判刑，其間替被告索取心理報告、精神科報告、背景報告及事主創傷報告，被告還押候判。

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記者：梁錦麟

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