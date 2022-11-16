【繩角】馮素波兩台同現身演Lokman嫲嫲　享受戲劇人生揚言要演到120歲

▲ 馮素波同時間出現於兩台劇集。

近日兩台於9點半分別播映劇集《繩角》和《超能使者》，而資深綠葉演員馮素波同時出演兩劇，波姐於《繩角》演李承東（楊樂文Lokman飾）的嫲嫲，於昨晚（11月15日）播映的第2集，李承東瞞著嫲嫲返拳館操練，波姐所演的嫲嫲夠晒親切外，亦表現出對孫仔的擔心和疼愛。

至於在《超能使者》裡，馮素波飾演沈震軒的母親「梅姐」，沈震軒曾表示在好戲之人波姐幫助下，令其更投入演出喊戲。

從影72年的馮素波出身自演藝世家，這位「御用嫲嫲」熱愛演戲，波姐更曾笑言她演到120歲都不收山。

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出身演藝世家

現年78歲的馮素波，為影壇前輩馮峰的長女，同父異母的妹妹是演員馮寶寶、弟弟馮克安為演員和武術指導。

馮素波幾歲的時候已隨父親出入片場，以童星的身份參與電影的演出。

6歲的波姐在《細路祥》中飾演阿珠，開始了她演員的生活，自小深受父親的影響，使她自小喜歡扮粵劇做手，又愛唱粵曲，後來更到夜總會登台獻唱，波姐更與沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明、馮寶寶結拜為「七公主」。

▲ 於稍後上映的《過時‧過節》，波姐也有份參演。（取自微博）

父親偏心妹妹耿耿於懷

早年，波姐曾接受電台訪問憶述當年的點點滴滴，她坦言過去因父親馮峰偏心妹妹而耿耿於懷，當時馮父對波姐說：「全個廠熄晒燈等你個妹都得，等你就唔得！」、「佢（馮寶寶）係明星！你唔係。」

雖然馮素波十分難過，而妹妹馮寶寶自小又有「優先權」，但她覺得兩姊妹不應比較：「媽媽曾經話過，人哋讚你靚都唔好覺得自己真係靚，因為靚嘅係你個妹。啲人搵我影相，係因為身邊有個妹吸引人埋嚟，所以我從來都唔會同個妹比較，比咩？佢係主角，我唔係。」

▲ 馮素波與父親。

漸明父母苦心

不過人生經歷多了，加上成為人妻及人母，波姐漸明白父母的苦心。其後，父親因一次意外而破相，她眼見父親孤獨身影，馮素波放下怨氣兼陪伴老父，在相處過程中她終於了解到父親的心意，直到父親離開後，馮素波後悔自己做得不夠好，留下很多遺憾。

至於感情方面，馮素波曾歷兩次的婚姻，波姐跟第二任丈夫蘇文雄結婚40年，育有一子，夫婦恩愛非常，惜數年前丈夫爆血管，在醫院昏迷了兩個星期後離世，終年約70多歲。

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從不怨天尤人

面對老伴離開，馮素波雖感傷痛，卻沒有怨天尤人，而是積極面對，她曾接受訪問表示，生離死別是人生必經，要學習接受，即使當日丈夫喪禮，她亦叫親友不用哭哭啼啼，只需默默向已逝者講句再見就可。

近年來馮素波除了積極拍戲之外，又到處去旅遊和登台，積極過活，而現時波姐跟TVB簽「一騷」合約，自由度比較大，她曾經對媒體表示年紀漸大，希望減少工作量，不想為了還騷而忙碌，熱愛演戲的波姐更永不言休。

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