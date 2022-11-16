【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走

▲ 30歲男陷重度昏迷，1個原因苦撐兩周離世。醫生震驚：病人會自己選時間走！

重症病患「會自己選時間走」，不是小説情節，而是真有其事。高雄醫學大學附設中和紀念醫院外傷及重症外科醫師唐貞綾出版新書《昏迷指數三分》，記錄了無數救命現場，其中一個案例令唐醫生相信「病人會自己選時間走」的說法是真的。

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唐醫生憶述，曾有一位30多歲的病人阿原，因工作時頭部受創，陷入昏迷指數三分的重度昏迷。被送進加護病房時頭裹紗布，全身插滿管路，心跳只剩下每分鐘40下。不僅對語言指令沒反應，對疼痛刺激也完全沒有反應。一周過去，阿原又因為遲發性顱內出血再次開刀手術，卻仍無任何清醒的跡象，且心跳、血壓呈現中樞神經衰竭情況，收縮壓40mmHg。唐醫生表示，此情況照常理推斷，應該很快就會死亡。

只為等待家人成功領取補助金

阿原身邊有越南籍妻子阿雪和未滿一歲的兒子乖寶，在每日中午的加護病房會客時間都會來探望阿原。但隨著阿原情況每況愈下，某日，阿原姊姊懇求醫生，希望能再幫阿原撐兩個禮拜。但醫生爲難表示，目前能為阿原使用的升壓劑和強心劑都已是最高劑量，以他的狀況而言，隨時都有可能過世。阿原姊姊聽罷哭求：

只要再過兩個禮拜！阿雪就能領阿原的補助。如果領得到，多少能幫幫他們母子往後的生活。但要是領不到……他們母子倆要怎麼辦哪！

唐醫生看著阿原只剩40mmHg的收縮壓和每分鐘只有40下的心跳，回應道：

我會盡量幫你們撐，但離開的時間就讓阿原自己決定，好嗎？

而阿原就在這樣的心跳與血壓下，撐了足足兩個禮拜。隔天一早，阿原姊姊一拿到補助核可的文件就趕到醫院，對弟弟說「你可以安心了」；直至中午會客時間，阿雪帶著兒子來探望，阿原所有的維生數值便緊接著直落到零。

醫生驚訝：病人真的會自己選時間走

阿原為了確定妻小能被安頓，靠著堅强意念在極低的維生指數下苦撐了2周，讓唐醫生感到不可思議：

遇到了阿原，我才發現原來老師說的「病人會自己選時間走」是真的。姊姊和阿雪向我道謝，謝謝我讓阿原撐過這兩個禮拜。可是我想她們最該感謝的是躺在病床上，在我們都以為不可能的情況下，努力地撐了兩個禮拜的阿原。

內容獲「寶瓶文化」授權轉載。

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責任編輯：張沛