【名錶投資】Rolex歐洲地區加價達5.45%　28個型號新售價出爐DAYTONA直逼31萬

▲ Rolex歐洲地區加價，即睇11款手錶最新價格。

作為港人最愛投資的名錶勞力士(Rolex)，其價格走勢一直被受關注。繼今年1月全面調整各地售價後，11月在歐洲地區又宣佈加價，加幅更高達5.45%，當中DAY-DATE其中一型號更衝破32萬。雖然香港官網仍未公佈價格調整，不過想入手的話真的早買早享受。即睇Rolex手錶加價款式!

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根據外媒Watchanalytics報導，Rolex在11月整體價格漲幅為4.38%至5.45％。11個款式，一共28個熱門銷售型號的價格有所變動。

當中百分比升幅最多為OYSTER PERPETUAL（Ref. 126000），加幅約5.45%，由1月份的5,500 EUR加到11月份的5,800 EUR。其次為Datejust（Ref. 126334），加幅約5.24%及Sea-Dweller（Ref.126660），加幅約5.17%。

而金額方面，加幅最多為GMT-MASTER II（Ref. 126715CHNR），由1月份的37,700 EUR加到39,600 EUR，相差1900 EUR。

(歐元兌換港元匯率參考日期為:2022年11月16日，匯率為1 EUR = 8.14490 HKD)

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Oyster Perpetual

▲ Oyster Perpetual (Ref.12600)。(圖片來源:Rolex官網)

系列外形設計以經典簡約為主，錶面色彩奪目有多色可選，如紅葡萄紫色、深灰、藍色、白色及香檳金等。更設不同大小尺(26mm,31mm,34mm,36mm,39mm)可選，適合出席任何場合配戴。而功能上，亦包含904L不鏽鋼錶殼及蠔式結構達到防水深度100米等勞力士技術特徵。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 12600 5,500EUR 5,800EUR 5.45% HK$45,100起 12430 5,850EUR 6,100EUR 4.27% HK47,600起

DATEJUST

▲ DATEJUST (Ref.126300)。(圖片來源:Rolex官網)

不少女士都喜歡較大錶面的手錶，系列款式以簡約為主，更有不同大小尺寸:28mm、31mm、34mm、36mm及41mm，而錶盤及物料可以有不鏽鋼、黃金、白金等，靈活性極高。另外，36毫米蠔式錶殼搭配三角坑紋外圈，中性耐看的設計，展現幹練形象。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 126334 9,550EUR 10,050EUR 5.24% HK$77,900 126334 9,750EUR 10,250EUR 5.13% / 126300 7,550EUR 7,900EUR 4.64% HK$63,100

SEA-DWELLER

▲ Sea-Dweller (Ref.126660)。(圖片來源:Rolex官網)

1967年面世的Sea-Dweller防水深達4,000呎（1,220米），而2008年推出的Rolex Deepsea則防水深達12,800呎（3,900米），是勞力士在潛水腕錶界的代表作。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 126660 13,550EUR 14,250EUR 5.17% / 126600 12,350EUR 12,950EUR 4.86% HK$100,800

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MILGAUSS

40毫米蠔式錶殼防水深達100米（330呎），十分堅固可靠。中層錶殼以具有極強抗腐蝕功能的原塊實心904L鋼製成。搭配電光藍色錶面、夜光鐘點標記及綠水晶鏡面。簡約線條配上橙色閃電形秒針，識別度十分高。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 116400GV 8,750EUR 9,200EUR 5.14% HK$71,300

DAYTONA

▲ Daytona (Ref.116500LN)。(圖片來源:Rolex官網)

勞力士「錶王」，保值之選。簡潔幹練設計，加上精準機芯及陶瓷材質的錶圈，防刮、抗腐蝕及耐用。當中，最經典配色黑面配白色小錶盤俗稱「Daytona 熊貓」一直被受追捧。另外，亦推出金屬隕石錶盤配搭18ct黃金、18ct 永恒玫瑰金及 18ct 白金錶殼，瑰麗獨特。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 116500LN 13,900EUR 14,600EUR 5.04% HK$113,000 116500LN 29,250EUR 30,750EUR 5.13% HK$238,500 116508 36,000EUR 37,800EUR 5.00% HK$293,300

GMT-MASTER II

雙色Cerachrom陶質字圈採用黑色與綠色組合，延續經典設計。配備24小時刻度外圈，可與綠色三角形箭頭24小時指針搭配使用，同步讀取兩個時區的時間。Chromalight夜光顯示以及防反光水晶鏡面，令腕錶可在各種環境下清晰易讀。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 126710 10,050EUR 10,550EUR 4.98% HK$83,600 126710 10,250EUR 10,750EUR 4.88% / 126720VTNR 10,550EUR 11,050EUR 4.74% HK$86,000 126715CHNR 37,700EUR 39,600EUR 5.04% HK$307,200

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YACHT-MASTER

運動錶款，設中型和小型的女裝錶款。其雙向旋轉60分鐘刻度外圈採用金、鉑金等貴金屬或用於製作Cerachrom陶質字圈的高科技陶瓷，令其識別度十分高。CHROMALIGHT夜光顯示配上特大鐘點標記與指針，清晰易讀。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 126622 11,750EUR 12,300EUR 4.68% HK$95,800 126655 26,850EUR 28,150EUR 4.84% HK$238,500 116508 36,000EUR 37,800EUR 5.00% HK$218,800 116680 17,900EUR 18,800EUR 5.03% HK$145,800

SKY-DWELLER

具備獨創的沙羅(Saros)創新年曆功能，及專利的Ring Command外圈，高製作門檻與難度，成為Rolex最複雜設計的錶款。Sky-Dweller款式眾多，如18ct永恆玫瑰金、結合蠔式鋼與18ct黃金的黃金鋼及蠔式鋼搭配18ct白金的白金鋼等。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 326934 14,600EUR 15,300EUR 4.79% HK$120,400 326934 14,800EUR 15,500EUR 4.73% HK$120,400

DAY-DATE

▲ Day-Date (Ref.228238 )。(圖片來源:Rolex官網)

世界上首款在錶面上以小窗分別顯示日期和星期全寫的自動上鏈防水天文台認證腕錶。僅以金或鉑金等貴金屬打造，被視為領袖的「元首之錶」。而且採用多種文字系統如: 拉丁文、阿拉伯文、西里爾文等，國際通用且個人化的腕錶。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 228239 38,600EUR 40,500EUR 4.92% HK$314,600 228235 38,600EUR 40,500EUR 4.92% HK$314,600 228238 35,900EUR 37,600EUR 4.74% HK$292,500

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SUBMARINER

▲ Submariner (Ref.126610LN )。(圖片來源:Rolex官網)

於1953年面世，是世界上第一隻防水深達100米（330呎）的腕錶。時至今天，防水深達300米(1,000呎)。備有單向旋轉外圈，準確計算下潛及降壓時間。Cerachrom字圈由極堅硬且難腐蝕的陶瓷製成，即使受陽光照射、海水或氯化水浸泡也不會褪色。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 124060 8,550EUR 8,950EUR 4.68% HK$69,700 126610LN 9,650EUR 10,100EUR 4.66% HK$78,700 126610LV 10,150EUR 10,650EUR 4.93% HK$82,800

EXPLORER

▲ Explorer (Ref.124270 )。(圖片來源:Rolex官網)

簡潔易認、實而不華的設計，在Rolex中最低調的經典手錶款式。新款Explorer腕錶除有堅固耐用的蠔式鋼及防水性能外，3、6及9數字、鐘點標記和指針均有散發長效藍光的夜光物料，專為探險而設的功能腕錶。

型號 1月售價（歐元） 11月售價（歐元） 升幅 香港官網售價 124270 6,850EUR 7,150EUR 4.38% HK$55,700 226570 9,050EUR 9,500EUR 4.97% HK$73,800

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責任編緝：張懿慧