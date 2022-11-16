【情深丈夫】港男為照顧病妻轉工慘被裁　失業1年返舊公司甘忍受嘲諷︰食回頭草

▲ 有港男為照顧病妻而轉工，其後慘被裁員，他返舊公司工作卻被同事嘲笑「食回頭草」。

夫妻互相扶持，能共患難的另一半更難能可貴。有港男為照顧患病的妻子而轉工，可是好景不常慘被裁員，失業一年的他決定返舊公司工作，卻被同事嘲笑他「食回頭草」、「 撈唔掂」，但他為了妻子甘願忍受。

周日（13日）facebook專頁「辦公室日報」分享一名已婚港男的投稿，他指妻子3年前患脊柱炎，最嚴重時需坐輪椅，現在仍未完全康復。當年他轉工只因新工薪金較高，而且工作地點較近屋企，方便他照顧妻子。不過，他轉工兩年後因疫情被裁員︰

新工冇咗，年紀又大咗，失業嗰一年雖然有返其他散工，但收入好唔穩定，無計可施之下，我先至周圍問人有冇工介紹。

同事嘲食回頭草撈唔掂

港男向舊公司經理、朋友及舊客戶「搲撈」，結果離開了3年的舊公司有空缺，整個招聘過程尚算順利，新上司希望他答應一年内不離職，否則他很難向老細交代，他亦答允了。當時他心想︰

就嚟坐食山崩無飯開喇，加上嗰陣搵工真係好難，我驚你一年內炒我就真啦！

當他再返舊公司後，直言最難捱是同事的嘴臉，有同事跟他說「出面撈唔掂咩？」、「好馬不吃回頭草喎！佢哋叫你返嚟定係點㗎？」、「公司好大方㗎喇，走咗都仲收容你」、「做咩呀？畀人炒呀？」他認為事無不可對人言，如實回應自己被裁員。事實上，他與這些同事並不熟，只是工作上有往來，他形容自己「比較獨家村，食晏都係自己食多」。

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為坐輪椅妻甘願忍受嘲諷

港男忍受同事的閒言閒語，因為他很需要一份穩定的工作及收入。雖然很多人當面說他「回頭草」，但他盡量記住好人好事，例如經理為他搭路返舊公司，新上司又願意聘用他，至於其他人的說話他就當嘈音，讓自己過得比較易。

妻子曾關心他返舊公司工作如何，他會說「好好呀，直頭唔使適應」，又問他「啲同事會唔會覺得好怪呀？」，他回應「冇呀，即係好似周星馳套喜劇之王咁之嘛，個神父死極都死唔去，又見到我。」然後夫妻就會一齊笑。他為了妻子可以忍受下去︰

相比起老婆要坐輪椅，每晚都痛到瞓唔著，又要接受各類治療，我聽下嗰啲單單打打嘅說話又算得咩？

他亦不打算向同事說妻子患病及事情始末，不希望「搏佢哋體諒而收聲咩？你咪寸我囉！男人老狗呢啲嘢仲頂得住」。他對妻子亦只報喜不報憂，認為生存要緊，其他事情並不重要。

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文可見網頁。

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責任編輯︰王明芳