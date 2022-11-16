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【CP訓練營】Jaxson+Michelle「抱」出愛火花？　Gillian轉冧阿Yeung認對AO男有幻想

娛樂 14:52 2022/11/16

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《CP訓練營》成功撮合真情侶？

TVB J2台戀愛真人騷節目《CP訓練營》經過第一階段「困戰鬥」戲劇特訓後，8位受訓者：185cm男神李爾晨（Kyle）、「第四代邦民女」伍倩彤（Gillian）、年輕版林家棟Yeung（蔡浩洋）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、2019年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza）、「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）、及「氣質文青」洪靄茵（Eileen），將由女方揀選Partner，並進入第二輪私下約會階段。

撮合真情侶？

在特訓期間與Kyle「你儂我儂」的Gillian，私下約會階段竟「另覓真愛」，原來Gillian為了一圓Zaza渴望與Kyle相處心願，「割愛」轉Date AO阿Yeung，並直認對AO男有所幻想：「因為香港地要搵一個A0嘅男仔，我覺得要去幼稚園搵架喇。」

至於終能與Kyle獨處的Zaza，則直入「進擊」Mode，帶Kyle踩Roller大玩拖手仔之餘，又為壽星仔送上生日蛋糕，令Kyle冧得一陣陣，Zaza更大拋進擊Bite：「我相信我比Gillian更加適合Kyle」。

除型男索女在本周似是各行各路，據知「訓練營」更成功撮合真情侶。當中最大嫌疑組合分別為Michelle與Jaxson，及Argus與Eileen；今晚（11月16日）一集，大家可落足眼力尋找「真愛火」。

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Argus認與Eileen「過電」

至於之前在直播中Michelle粉絲踢爆「沉船」的Jaxson，與Michelle玩完打籃球後，今晚將與畏高的Michelle齊齊挑戰攀石，Michelle更獲安排獨自挑戰「攀高柱」任務，心掛掛的Jaxson在女方「嗌救命」期間，一度想飛身英雄救美，二人愛火瞬即蔓延。

Michelle數度心心眼，至於Jaxson則全程「怕醜仔」Mode冧笑不斷，望見都眼冤。

其實Michelle於打籃球期間已不斷發問試探男方，當中最驚爆是Michelle問Jaxson「最快試過識咗個女仔幾耐就同人Kiss」時，男方竟坦白回答是「一天」，令Michelle一度失望扁嘴，不過Michelle事後仍是對Jaxson讚不絕口：「佢好有耐性解釋啲嘢我聽，感覺比同齡男仔成熟啲，又有上進心。」

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至於之前因阿Yeung與Argus陷入兩難的Eileen，今次疊埋心水揀定Argus，食班戟之餘，又大玩空中瑜伽兼腳底按摩，節目豐富。

腳底按摩期間，Argus問Eileen前度有否替其按摩，Eileen即一度流露失落樣，一臉心痛的Argus隨即自動請纓謂：「你頭先幫我按摩個頭，我遲啲幫你按番吖。」並在訪談環節直表心跡自薦：「佢話佢ex幫佢按摩，一分鐘就會話好攰。如果係我，我可以做得更好。」

此外，坦認與Eileen拍照留念時，對望期間有「過電」感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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