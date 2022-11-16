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【長腿女神】施匡翹晒泳衣展美好身段　Zaina玩水上運動當瑜伽　

娛樂 12:22 2022/11/16

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施匡翹到訪海洋公園。

施匡翹（Zaina）日前到訪海洋公園水上樂園，體驗水上運動，女神還大派福利，穿上性感三點式泳裝下水禮，為粉絲在11月中微暖初冬仍然可以一飽眼福。

Zaina笑言：「今年係第一年立冬後，還可以穿泳衣玩水，本來以為今年沒有機會再穿泳衣。因為自從五月生日和家人去了staycation 游水後，沒有機會再穿泳衣了。整個夏天因為忙着工作，所以連上年很喜歡的游泳和Wakesuf一次都沒有玩過，連和朋友見面的時間都少了。想不到11月的天氣還未凍，所以剛好有這個邀請，就感到很開心。」

騷長腿。

她表示因為忙於工作，佷久沒有玩過水上樂園，所以今次特別興奮：「印象中小時候去旅行有玩過，但在香港玩水上樂園還是第一次，所以非常開心。因為水上滑梯和其他設置都十分刺激好玩。還有水上運動的體驗很有趣，有點像在水中做瑜珈的感覺。」

玩水上樂園。

Zaina今年的工作沒有停過，暫時終於完成工作，並乘機與幾位朋友一齊下水禮放鬆下：「真的玩得很開心，一來可以和朋友見面，一起去玩不同的遊樂設施，絕對可以減壓，加上樂園的環境十分優美，心曠神怡。所以去完玩之後真的有覺得放鬆咗，充滿電繼續努力工作。」

最新影片：陳瀅訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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