【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣

近日，網上瘋傳一名和尚乘搭港鐵期間用手機與疑似女子作露骨對話，當中更有「還說做我老婆，見面兩次不給操」字句。

曾於2015年揭發大埔定慧寺帳目混亂、住持釋智定醜聞的律師翁靜晶於社交平台發帖文揭開和尚的真偽！

和尚：見面兩次不給操

網民在連登討論區上以「呢位和尚好緊火！」為題發帖，並附有兩張他在傳訊息的相片，問題就是在於他向對方說「還說做我老婆，見面兩次不給操」，疑似女子反駁「你滾」、「我什麼時候說做你老婆了」、「你要不要臉」、「我就說過去找你認識一下」。該名和尚在對話中最後的內容疑似是「你要不要臉」。

相片被瘋傳，網民表示：「施主迷失方向，大師指點迷津」、「色即是胸 胸即是色」、「佛都有火」、「和尚都用5g」、「老納迷失在這場情慾遊戲」。

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翁靜晶：其實是假和尚

翁靜晶在社交平台上直斥相中的和尚是一名假和尚：

這類的出家人，其實是假和尚。



很多在香港通過假結婚，取得香港身份證，在香港服務寺院或殯儀館的「和尚」，都是這一類人。



劣幣逐良幣，很快就「冇個好人」。

另外，她也在「佛門警訊 」Facebook群組中稱和尚真實身份仍在查證中，並收過兩個報料，「大嶼山慧字輩，釋慧x，患有腎病，經常要搭地鐵看醫生。荃灣釋宏X，剛剛取得香港身份證。曾經用同一個微信頭像。有人也認出他日用的手提袋。」

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佛門女俠

翁靜晶曾在電影《喝采》及TVB劇集《荳芽夢》中擔任女主角，其後與武打電影導演劉家良結婚。婚後投身保險業，後來於香港大學專業進修學院修讀法律並考獲律師資格。

在2015年，翁靜晶為定慧寺公開籌款並成為董事，在過程中揭發尼姑與和尚結婚等醜聞後轉為義務替捐款者追討公道。

她因定慧寺法律訴訟一事而耗盡數百萬元退休金積蓄，於是再投身法律界。

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樂善好施

翁靜晶在2019年6月與拍拖5年的何東爵士曾孫何猷彪結婚，成為了香港四大家族之一的何東家媳婦。

婚後除了協助丈夫打理家族生意，二人又成立「何東文化發展基金」，去年底翁靜晶捐出了5個Hermès手袋於佳士德拍賣，目標是為基金會籌得200萬款項，紓緩基層學童家庭經濟負擔。

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