  • 25°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 15:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣

娛樂 14:02 2022/11/16

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

近日，網上瘋傳一名和尚乘搭港鐵期間用手機與疑似女子作露骨對話，當中更有「還說做我老婆，見面兩次不給操」字句。

曾於2015年揭發大埔定慧寺帳目混亂、住持釋智定醜聞的律師翁靜晶於社交平台發帖文揭開和尚的真偽！

和尚：見面兩次不給操

網民在連登討論區上以「呢位和尚好緊火！」為題發帖，並附有兩張他在傳訊息的相片，問題就是在於他向對方說「還說做我老婆，見面兩次不給操」，疑似女子反駁「你滾」、「我什麼時候說做你老婆了」、「你要不要臉」、「我就說過去找你認識一下」。該名和尚在對話中最後的內容疑似是「你要不要臉」。

相片被瘋傳，網民表示：「施主迷失方向，大師指點迷津」、「色即是胸 胸即是色」、「佛都有火」、「和尚都用5g」、「老納迷失在這場情慾遊戲」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

翁靜晶：其實是假和尚

翁靜晶在社交平台上直斥相中的和尚是一名假和尚：

這類的出家人，其實是假和尚。

很多在香港通過假結婚，取得香港身份證，在香港服務寺院或殯儀館的「和尚」，都是這一類人。

劣幣逐良幣，很快就「冇個好人」。

另外，她也在「佛門警訊 」Facebook群組中稱和尚真實身份仍在查證中，並收過兩個報料，「大嶼山慧字輩，釋慧x，患有腎病，經常要搭地鐵看醫生。荃灣釋宏X，剛剛取得香港身份證。曾經用同一個微信頭像。有人也認出他日用的手提袋。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

佛門女俠

翁靜晶曾在電影《喝采》及TVB劇集《荳芽夢》中擔任女主角，其後與武打電影導演劉家良結婚。婚後投身保險業，後來於香港大學專業進修學院修讀法律並考獲律師資格。

在2015年，翁靜晶為定慧寺公開籌款並成為董事，在過程中揭發尼姑與和尚結婚等醜聞後轉為義務替捐款者追討公道。

她因定慧寺法律訴訟一事而耗盡數百萬元退休金積蓄，於是再投身法律界。

最新影片推介：陳瀅專訪

樂善好施

翁靜晶在2019年6月與拍拖5年的何東爵士曾孫何猷彪結婚，成為了香港四大家族之一的何東家媳婦。

婚後除了協助丈夫打理家族生意，二人又成立「何東文化發展基金」，去年底翁靜晶捐出了5個Hermès手袋於佳士德拍賣，目標是為基金會籌得200萬款項，紓緩基層學童家庭經濟負擔。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【齊心抗疫】 翁靜晶捐3千口罩贈長者及醫護　列出葡國口罩價單：貨源充足
11:48 2020/02/14
【齊心抗疫】 翁靜晶捐3千口罩贈長者及醫護　列出葡國口罩價單：貨源充足
【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生
18:20 2021/08/17
【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生
【好人好事】翁靜晶拍賣Hermès手袋行善　割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層
15:59 2021/11/24
【好人好事】翁靜晶拍賣Hermès手袋行善　割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
16:46 2022/05/24
【幸福人妻】翁靜晶被丈夫何猷彪寵成公主　慶祝58歲生日：感謝上天
【幸福人妻】何猷彪以太太為命設立「無名女俠金章」　足金鑄造翁靜晶肖像
16:08 2022/08/22
【幸福人妻】何猷彪以太太為命設立「無名女俠金章」　足金鑄造翁靜晶肖像

你可能感興趣

【齊心抗疫】 翁靜晶捐3千口罩贈長者及醫護　列出葡國口罩價單：貨源充足
11:48 2020/02/14
【齊心抗疫】 翁靜晶捐3千口罩贈長者及醫護　列出葡國口罩價單：貨源充足
【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生
18:20 2021/08/17
【好人好事】翁靜晶捐珍藏Hermès手袋做慈善　望籌200萬元助貧苦學生
【好人好事】翁靜晶拍賣Hermès手袋行善　割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層
15:59 2021/11/24
【好人好事】翁靜晶拍賣Hermès手袋行善　割愛3個Brikin和兩個Kelly Bag助基層
翁靜晶 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
17:53 2022/11/14
【生死瞬間】貨車撞舖兩個只能救一個　媽媽救女親睹4歲兒慘死
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
13:52 2022/11/15
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨
12:57 2022/11/15
【金錢糾紛】港女帶小孩幫襯上環餐廳無錢俾　要求撳錢拒放下財物反批店員尾隨