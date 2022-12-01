【癌症殺手】24歲香港運動員急性血癌病逝 　醫生揭4大常見症狀及3大高危人士

血癌，又俗稱白血病，源於發病時血液中的白血球數量會大增。大致上能分成4種類型，包括急性骨髓性(AML)、急性淋巴性(ALL)、慢性骨髓性(CML)及慢性淋巴性(CLL)，當中以急性血癌發病最快，而且難以控制，患者確診時隨時有生命危險，病患以兒童及年青人佔多。而慢性的血癌，患者早期則可能毫無病徵。有醫生更指，即使年青力壯兼作息良好人士亦有機會患上血癌，並分享4大常見症狀，叮囑民眾一旦有類似情況，必須儘快求醫。

最新影片:

血液及血液腫瘤科專科醫生謝偉財接受訪問時表示，血癌病因是可以不明，更分享一宗難忘病例，憶述數年前曾有一名年代表香港出賽的沙灘排球男球員因比賽期間身體突然發燒而求診，經過詳細檢查，證實患上急性淋巴性血癌，當時年僅24歲。他指病人患病前，與一般大男孩無異，生活習慣非常健康，家族亦沒有相關病史。他指男病患於數年間病情反覆，除了多次化療外，亦先後接受了2次骨髓移植，亦是香港首名採用屬免疫治療的CAR-T細胞治療的病人，惜病情仍然難以受控，與癌魔抗爭4年，最終因併發症感染而逝世。

謝醫生又指，雖然血癌是香港十大致命癌病之一，但叮囑病患切勿諱疾忌醫，他指曾目睹不少病人視血癌為洪水猛獸，不治之症，確診後不但沒有立即入院治療，反而尋求另類療法，導致延醫。

隨著時代進步，治療已十分多樣化，病人存活率已較過去有所增加，所有病患一旦患上血癌，不用過於驚慌，而是與主診醫生商討，尋找適合的治療。

至於病徵方面，謝醫生表示，由於血癌患者骨髓中未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓，令正常細胞減少，因此常見有4大症狀:

紅血球若足: 臉色蒼白疲倦、眼花、氣喘

白血球不足: 發燒、抵抗力差易感染疾病

血小板不足:身上出現瘀青、紅點、紫斑及流牙血

淋巴會腫大:可以透過外在觸摸到

至於風險因素，謝偉財指血癌主要是身體基因突變而導致造血細胞變異，大部分病人病因雖然不明，但他指有3大因素會提高有關患病風險:

過去曾接受化療人士: 化療殺死癌細胞同時，正常細胞基因亦會受破壞，血細胞變異風險因此提高。

常飲酒 : 有研究指血癌與酒精息息相關。

帶有家族遺傳基因 : 家訣族如一旦有2人以上患血癌，極可能存在隱性患病基因。

血癌屬非實體腫瘤，癌細胞可於血液中走動，故難以用外科手術切除。謝偉財表示治療方面，主要以三方面為主，包括化療標靶治療及骨髓移植。

▲ 血液及血液腫瘤科專科醫生謝偉財

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣