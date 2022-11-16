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【污水倒灌】何永賢：今年收約135宗公屋單位個案　污水渠發現英泥、飲品罐及牙刷等淤塞物品

社會 12:37 2022/11/16

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(資料圖片)

近日，一名公共租住房屋租客投訴居住的單位出現嚴重的污水倒灌問題，情況已非首次出現。房屋局局長何永賢今日（16日）表示，污水倒流的其中一個主因是有雜物堵塞排污設施，除改善設計外，住戶正確使用排污設備亦非常重要

立法會議員江玉歡會議上提出房委會接獲多少個公屋單位出現污水倒灌的投訴及有否研究該問題的成因等。房屋局局長何永賢指，在2020年及2021年，房委會共收到約500宗住戶居所污水倒流的個案。由今年年初至今，房委會收到約135宗個案。

她稱，污水倒流的其中一個主因是有雜物堵塞排污設施，房委會在清理淤塞喉管時經常發現英泥、石塊、報紙、毛巾、不織布、樽蓋、飲品罐、膠袋、膠餐具、牙刷等物品，故此我們會不時勸籲住戶切勿將裝修廢料、日常用品等雜物丟進坐廁，以免引致同座低層單位污水渠淤塞。住戶也需要多留意其單位坐廁的去水狀況，若有出現去水不暢順等淤塞徵象，應立即通知屋邨辦事處視察，以防污水倒流。

她補充指，現有公共屋邨會持續定期檢查排污系統及進行適時維修保養，包括透過「全方位維修計劃」為十年樓齡以上的樓宇定期檢查住戶的排污設施；將低層的污水渠管更換為大口徑的污水渠管；於有需要時及在可行的情況下，為曾出現污水倒流的單位安裝止回閥，及／或加裝獨立排污水渠，以防污水再次倒流。

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責任編輯：余思嵐

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