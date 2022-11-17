【夫妻相處】從不介懷被稱「5億駙馬」 黎諾懿樂做太太箭靶：我哋冇鬧過交

▲ 黎諾懿唔介意外人詰佢「5億駙馬」、「食軟飯」，最緊重太太父母同自己媽咪知道咩事就得喇！

剛過去的11月11日是黎諾懿與太太李潔瑩(Nicole)的結婚8周年，「懿瑩戀」拍拖3年結婚，兩人相處了11年。黎諾懿與太太李潔瑩的愛情世界裡，沒有童話式的幻想，連正式的求婚都沒有，只是當年風水師傅一句，「你今年唔結婚要等3年！」結婚的11年内，兩人零緋聞，雙方早已由愛情昇華到細水長流的感情，黎諾懿參透愛情玄機，指自己從不會跟太太鬧交，甘願做太太的箭靶，「男女鬧交，女人啱梗，鬧嚟冇意思！」

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爸爸早逝，媽媽母當父職，一個女人養大三個兒子不容易。在家中排第二的諾懿，小學已埋下小廚神的種子，識煮簡單菜式，包括蝦仁炒蛋、蕃茄炒蛋、薯仔雞翼……

當時為咗生活，但現在可以將烹飪變成興趣，亦因為我嘅經歷，可以不斷提升件事，係一個好奇妙嘅過程。

烹飪改變他一生，不僅事業推上高峰，更成功奪得太太李潔瑩的心，他坦言夫妻相處之道是「讓」和「氹」，還有不駁嘴，



我哋冇鬧過交，只要肯俾佢鬧就得，唔好駁嘴、唔好咁多意見，你能夠參透到就得，因為你鬧嚟冇意思，男女鬧交，女人啱梗，最後你都係要氹番佢。

諾懿稱，太太從未試過氹番他，不論對與錯，太太都會說：「你愛我就要氹番我！就算我唔啱，你都要氹㗎！」



佢又啱喎！好似一落場踢波已經輸咗9成，即係踢假波，佢鬧你，咪吾…咗去囉！

沒有7年之癢

問到諾懿有否7年之癢？他坦言已經被太太投訴，指他愈來愈懶，依家連運動都開始少，更反問：「出去玩？唔攰㗎咩？唔眼瞓咩？」

你有冇見我隻眼開始矇，湊兩個仔，又要湊嗰個，又要返工，唔眼瞓咩？

諾懿直言，有7年之癢的人真的很犀利，一個家庭已經有好多事要處理，還要搞多個不見光的家庭出來，他佩服那些人除了是時間管理達人外，更要連環做戲，他自問做不到，



當我有一個新嘅女朋友，佢都會what’s App你，夜晚突然叮叮叮…個心理上輸咗，你睇唔睇吖？作為你身邊嗰個，一定知你有蠱惑，你兀下條尾已經知，冇得呃！啲人話兩部手機，另一部擺邊呢？依家科技好先進，有心連心計劃，google map可以share你個地點，所以我太太知我位置喺邊…藝人出街都會俾人影到，所以太太久不久都會問『你喺邊，要唔要接埋你？』唔通熄咗電話或推說網絡問題，太太又會問『你咩事熄電話？』依家用衛星，講唔到大話！

冇幻想就冇寄望

談到兩夫婦的保鮮方法，諾懿指早已由愛情變了感情，

我哋由拍拖時，一早已經變咗感情，你就會冇得變，我太太亦知道，因為我哋拍《愛回家》係日以繼夜，同埋不斷加集數，所以拍到第300集，我老婆就話，『你係咪dum我㗎？又話拍完呢套嘢結婚？』唔關我事，又唔係我加，『你係咪唔想結？』所有嘢都好得意，一嚟已經冇咗童話式幻想，佢就冇寄望。

沒想到兩人結婚都是因風水師傅決定，有一日他倆正在睡覺，師傅打電話來，「唔好意思，睇漏咗你，你今年要結婚，如果唔結，你要3年後先可以結婚。」師傅更指，只有11月某幾日是吉日宜嫁娶，他倆對望問了一句「你係咪想生仔？，想生就快啲生，『結囉！』」

沒有正式求婚

當時距離11月結婚只有半年，諾懿未有正式向Nicole求婚，結婚戒指也不用他去買，

我係有俾誠意話去買結婚戒指，我太太話信唔過我啲taste，『結婚戒指一世，你淨係俾錢得。』求婚又係，我book咗山頂間餐廳，我又唔鍾意帶袋，戒指放咗喺褲袋，成粒嘢撐咗出嚟，我就問：『老婆幾時拎出嚟？』

Nicole著他自己諗，但她又知道這間餐廳是諾懿用來求婚，取出戒指說：「你嫁俾我？」成件事好唔浪漫，太太講到今日。

諾懿曾經為張達倫搞了個求婚party，但又被太太指「幫人搞又咁又心思，自己又冇！」

其實我唔係唔搞，你知道晒所有嘢，場戲就冇得搞，好似觀眾都知道晒，仲做乜鬼，不過ok嘅，講到依家都仲講緊，我哋由頭到尾都係咁樣，冇保鮮過，一來就將底牌揭出嚟，所以我依家偶然做一、兩單浪漫嘢，佢覺得好驚喜…

家庭放首位

諾懿會以家庭放首位，因不想錯過太多兒子的成長時期，大仔峰峰出世時，他更請定假陪產，

第一個梗係緊張啲啦！少少發燒你會驚，點樣去打針你又會驚，夜晚又驚佢窒息，搞到我頭10日有幻聽，成日都走埋去望吓佢、篤吓佢，仲郁喎！依家你知道佢哋唔係傻，唔會咁容易有事，我哋睇得佢太脆弱。

他指，家庭和事業都一樣重要，慶幸自己可以平衡到，

家庭同事業一樣重要，當你的事業好平穩、好舒服，不用太擔心的時候，你自然就有一個好穩定的收入去支撐屋企，相輔相成，不是市儈，怎樣也會涉及財力，我慶幸可以好舒服地揀嘢做，可以抽到好多時間喺屋企做到我自己想做嘅嘢，呢個唔係咁容易做到，只可以話上天好錫我，我兩樣嘢都做到，亦都係好奇妙嘅事。

選擇工作 多陪伴兒子

以前諾懿以拍劇為主，但峰峰出世後，不知為何轉了去做綜藝，反而觀眾更加接受，覺得他是綜藝科多過戲劇科，出街遇途人更會叫「嗰個廚師！」這個轉變令他多了時間放在家庭，拍劇只會兩年拍一部，這個是他的極限，

拍劇日以繼夜，有專貴飯盒，已經變咗條喪屍啦！香港拍起碼3至4個月，出埠起碼半年至9個月，好似洪永城咁，上咗大陸拍《香港人在北京》，返到嚟小朋友都大咗，咁呢個我唔係咁希望見到。

不想錯過兒子的成長階段，尤其是兒子一些得意有趣的事情，所以他會選擇性工作，

因為佢哋大咗，過咗就冇，我大仔都開始唔俾我抱，我好懷念抱住佢，攬住你瞓，眨下眼就過，希望我可以有限度唔會失去了佢哋成長個過程。

EQ高 回應5億駙馬

對於被指是「5億駙馬」，他沒有介懷，並著大家不用擔心，有幾多億都不會分給大家，

幾多億都唔重要，我結婚8年，由第一日開始都冇解釋過，佢爸爸媽媽知，我媽咪知道，兩個家庭知道就夠喇！呢8年大家都見到我好努力做緊嘢，做緊自己要做嘅嘢，夠喇！我老婆嗰邊個家底我改變唔到，亦都冇必要改變，啲人成日話食軟飯，我覺得唔緊要，大家唔使擔心我，我食啫，我又唔使迫大家食，所以我從來都唔解釋，大家唔使咁擔心我嘅身家。

黎諾懿入行18年，演出不少經典劇集，如；《愛回家》、《燦爛的外母》、《不懂撒嬌的女人》、《BB來了》，其中《愛回家》飾演的馬壯，更大受歡迎，之後再加入主持行列，形象入屋，又點使食軟飯呢！

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記者：林碧洋

場地提供：Glasshouse Greenery