【揀飲擇食】餐餐牛角包意粉食足10年　13歲少女一個原因變病態偏食

▲ 13歲少女餐餐只食牛角包或意粉，食足10年。

小朋友偏食很平常，但過度揀飲擇食變成病態，家長需正視和及時處理。美國一名13歲少女，主要食2種食物，包括牛角包和淨意粉，媽媽起初不以為意，怎料嚴重的偏食問題長達10年，長此下去不是辦法，影響健康成長，最後慶幸找到治療方法。

只食牛角包和淨意大利

據外媒《每日星報》（Daily Star）報道，美國13歲少女Ciarra Franco害怕嘗試新食物，主要只食牛角包和淨意大利面2大類碳水化合物食物，媽媽Angela回想這情況是在女兒2歲開始，她每天午餐都只吃牛角包，晚餐只食水煮意粉，間中會願意食一點麥片或薯片，但在媽媽的印象中，女兒幾乎只吃麵包。

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媽媽表示家人一直以為Ciarra 只是偏食。可知道幼童偏食很常見，約兩歲兒童中有多達三分之一有偏食的情況，但一般長大後就會有改善。可是，Ciarra至13歲仍然極度偏食。Angela及後想到女兒害怕嘗試新食物其實是因為一個原因，就是在幼兒時曾在進食時差點鯁喉窒息，之後對一些新食物感到恐懼。Ciarra的食物恐懼症在上學期間變得更加嚴重，拒絕吃學校的餐點，只食盒裝午餐中的牛角包，當一家人出去吃飯或叫外賣時，她都不吃這些東西。

接受催眠師治療吃新食物

媽媽看到女兒如此大感心痛，有次在報上看到催眠師David Kilmurry的報道，發現他曾治療過類似有關「選擇性進食障礙」（selective eating disorder）的兒童後，找對方幫忙。Ciarra接受了6星期的治療，包括嘗試在飯前聽一些音樂放鬆、表達對食物的恐懼等，之後飲食情況有明顯的改善。

媽媽指女兒現時嘗試不同的新食物，可以和家人一同出去食飯，尤其愛食甜酸雞、烤薯仔和菠蘿，大讚「女兒現時每天嘗試新事物，這是一項令人值得鼓勵的成就！」

選擇性進食障礙

根據NEDA（The National Eating Disorders Association）的資料，選擇性進食障礙（Selective Eating Disorder）與厭食症相似，它們都涉及食物攝入量、食物類型的限制，但選擇性進食障礙患者沒有對自己體型有困擾或肥胖恐懼。選擇性進食障礙的患者攝入的卡路里不足夠，兒童患者或會生長停滯，此外，如在學校與他人吃飯很困難、需要長時間吃飯等，影響身心健康、社交等問題。

孩子偏食大多暫時性

據本港衛生署的資料，在幼兒和學前階段，不少孩子出現「揀飲擇食」的現象，而這些問題大多只是暫時性的。孩子經常拒絕吃或只願吃某些食物，有以下原因︰

．幼兒在這發展階段要表現獨立、希望自己能夠作主，這是正常的心理和行為表現；

．這個年齡的孩子較難接受陌生的食物和抗拒吃蔬菜，他們須多次重複接觸新食物，才會願意嘗試；

．有些孩子對食物的質感例如粗幼、軟硬度，或味道較敏感，並會抗拒某些質感或氣味強烈的食物；

．孩子接觸到的食物種類太少；

．喝奶過量、零食過多，以致沒有胃口嘗試其他食物。

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責任編輯︰王明芳