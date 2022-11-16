【駕船超載】快艇螺旋漿擊斃女乘客　商人危及他人海上安全等罪成

▲ 被告董波。(資料圖片)

56歲商人涉於2019年駕駛快艇超載逾16名乘客，其後有女乘客墮海後開船，以致她被螺旋漿擊中背部致死，事後教唆妻子及其餘4名乘客訛稱船上只載有11人。涉案商人早前於區域法院承認控煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員等6罪，否認1項危及他人在海上的安全罪，今（16日）被裁定罪成。法官裁決時指，被告啟動船隻引擎時必然得知死者身處海中，但仍為穩定船身而啟動船隻，故未有合理辯解，另將被告還押11月25日判刑。

被告董波（56歲），早前承認1項違反條件及限制罪及5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪，否認1項危及他人在海上的安全罪。

法官裁決時指，被告啟動船隻引擎時必然得知死者身處海中，但仍為穩定船身而啟動船隻，故未有合理辯解，遂裁定被告罪成，另將被告還押11月25日判刑。

辯方求情時指，被告現為科技發展公司董事，死者是被告相識逾20年的朋友，被告對本案感到罪疚，將會背負責任一生一世。辯方又指，事件對被告及死者均屬悲劇。法官同意被告有切膚之痛，並感歎被告的情況。

案情指，被告於2019年10月19日，為涉案船隻 「Miss Conduct Junior」擁有人，該船隻的允許運載總人數為12人。被告於當日下午約4時，駕駛該船隻運載乘客向西貢大浪灣大灣沙灘駛去，船隻接近沙灘時，船上有約8名乘客跌落大海，包括52歲女死者洪小媛。隨後船隻左舷被海浪推橫至面向沙灘，被告隨即重新啓動引擎向右轉駛離，死者被船隻螺旋漿擊中背部致大量出血，送院後死亡。

警方其後向船隻乘客調查時，被告分別於10月19日至11月8日，煽惑5名乘客，即被告妻子Ryan Immalee Clair、何狄遜、方芷曛、Dalipe Teddie Mart Clemente及黃志強，向警方稱涉案船隻僅載有11人。

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記者：梁錦麟